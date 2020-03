Filas de pasajeros en el aeropuerto de Bariloche Crédito: Twitter

"Llegan de a 30 o 40 por avión y después no tienen dónde hospedarse. Les pedimos que no vengan, y a las aerolíneas que no los traigan". Con esas palabras, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso resumió hoy en diálogo con LA NACION la situación en el municipio patagónico, a donde hoy viajaron más de 150 personas a pesar de las restricciones dictadas por el gobierno nacional contra el coronavirus.

Desde la administración local aseguran que esos turistas no pueden alojarse en hoteles de la ciudad, porque rigen las medidas que resolvió el Ministerio de Turismo de la Nación para promover el aislamiento y la distancia social, como método para prevenir el contagio de coronavirus Covid-19.

Además, las autoridades temen que esos turistas mañana no puedan retornar a sus ciudades de origen, en caso de que el Gobierno decrete la cuarentena total en todo el país.

Los más de 150 turistas viajaron a Bariloche en 13 vuelos de las empresas Flybondi, Norweigian; Aerolíneas Argentinas, Latam, y Austral, informaron fuentes del aeropuerto local. La mayor parte provenía de Buenos Aires, y uno desde Rosario. Los turistas viajaron a pesar de las restricciones que impulsó el gobierno local -como el cierre de locales de esparcimiento, tiendas y parques nacionales-; y luego de que se prohibiera a los hoteles la recepción de turistas argentinos. Estas medidas se tomaron en los últimos días para evitar el contagio, sobre todo de cara al próximo fin de semana largo.

Mientras pedía que no lleguen más turistas, la municipalidad local realizaba gestiones para hospedar a los que ya se encontraban en la ciudad, y para que sean trasladados de regreso a Buenos Aires mañana.

Una situación similar ocurrió ayer en la localidad balnearia bonaerense de Monte Hermoso, donde se formaron largas filas de vehículos. Muchas personas aprovecharon que en sus ocupaciones suspendieron sus operaciones temporalmente, o les permitieron el trabajo remoto, para viajar a puntos turísticos cercanos.

"Hoy, en los vuelos que llegaron a Bariloche percibimos que había turistas que vinieron y pretendían ir a un hotel. Pero no hay hoteles para ellos, los hoteles no quieren ni pueden recibir nuevos turistas nacionales", dijo Genusso a LA NACION. Esta tarde, unos 60 turistas estaban varados en el aeropuerto, mientras que el resto se había desplazado hasta la ciudad para buscar alojamiento. El gobierno local asegura que no tendrán dónde hospedarse.

"Pretendemos que las líneas aéreas informen a los turistas que planean tomar vuelos para venir, que no se embarquen, porque no tienen donde hospedarse. Aunque digan que tienen reservas, tienen que saber que ahora, con el decreto nacional para desincentivar el turismo, se suspendieron", enfatizó.

Y agregó, azorado: "Me cuesta creer que alguien no sepa lo que está pasando en el país, y se tome un avión pensando que va a tener lugar. Están cerrados los paseos, los senderos, los refugios, no se puede ir a la Catedral. El que venga no tiene mucho para hacer. Mientras más aislamiento, mejor".

Y agregó una preocupación: "Los que vinieron no van a tener como volver, porque mañana seguramente no vayan a haber aviones". Se refirió así a la posibilidad de que el gobierno nacional decrete hoy la cuarentena total, una decisión acerca de la cual se podría saber más esta tarde tras la reunión del presidente con los gobernadores.

Los turistas que llegaron hoy se suman los 350 turistas -en su mayoría argentinos- que no tienen que cumplir cuarentena, y que están varados en la ciudad desde hace varios días sin poder regresar a sus ciudades de origen. Ese grupo, se estima, volverá en cuatro vuelos charters facilitados en gestiones con Turismo de la Nación, informó el intendente a LA NACION.

"Estamos tratando de que haya el menor movimiento posible, no vengan", insistió Gennuso.