Los chats que revelan vínculos entre Pablo Toviggino y la empresa que compró la mansión de Pilar

Pablo Toviggino actuaba como si fuera uno de los dueños de la empresa que le compró la mansión de Pilar a Carlos Tévez, Malte SRL. Según una serie de capturas de chats a los que accedió LA NACION, el tesorero de la AFA gestionaba el manejo de los cheques de esa empresa y hasta se ocupaba que le paguen a tiempo las facturas de su pareja, María Florencia Sartirana. Los mensajes también revelan que Toviggino tuvo un rol activo en la confección de facturas emitidas por una de las empresas “intermediarias” que recaudó los fondos de la AFA en el exterior hasta diciembre de 2021.

En enero de 2021, Toviggino tuvo un diálogo muy particular con Juan Pablo Beacon, que oficiaba por entonces como su mano derecha, sobre la gestión de Malte. Para esa fecha, Beacon todavía no había ingresado como accionista de la firma. En cambio, ya aparecía Carlos Bruno Seguel, un hombre que aparece en otras sociedades y se encargaba de trasladar el dinero que se contaba en el estudio jurídico de Beacon. Allí se grabó el video del conteo de los US$115.600. Era un método para evitar robos internos.

“Cara.... ya se pagaron los 18 palos. La ropa esta hoy a las 18/19 hs, yo no estoy, por si queres mandar a retirarla. Sino el lunes te la retiro (sic)”, arrancó la conversación Beacon luego de adjuntar una captura con los movimientos de la cuenta de Malte en el Banco Francés. Doce minutos después, Toviggino le reenvía tres mensajes. Uno de ellos dice que “le devolvieron la plata a Malte”. Después, el tesorero de la AFA escribió: “Carucha, tenemos que ir por ventanilla a depositar”. Todo indica que se refiere a un depósito en la cuenta de Malte.

Una de las capturas de pantalla a las que LA NACION tuvo acceso, que vinculan a Pablo Toviggino con la empresa Malte SRL Captura

Esa firma le compró la quinta de Villa Rosa a Carlos Tévez, en junio 2023, y un año después se la traspasó a Central Park Drinks, luego denominada “Real Central SRL”. Según la escritura que figura en el expediente a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay, esa última operación se hizo por US$ 1.800.000, muy lejos de los US$20 millones que evaluaron los peritos oficiales.

Detrás de Real Central aparecen el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. La Justicia sospecha que actuaron como testaferros de Toviggino. ¿Por qué? En la casa se encontró un bolso y una placa de reconocimiento de Barracas Central con el nombre del tesorero de la AFA. Allí mismo, tal como publicó LA NACION, el camarista Carlos Mahiques festejó su cumpleaños, según contaron jueces, fiscales, funcionarios.

La mansión de Pilar que es foco de la investigación judicial Nicolas Suarez

LA NACION intentó contactar a Toviggino, pero al cierre de esta edición no emitió comentarios.

En marzo de 2021, Beacon y Toviggino otra vez hablaron del funcionamiento de Malte como si fuera propia. Una conversación futbolera sobre el reciente ascenso del club Ciudad de Bolívar al Torneo Federal A se interrumpe por un pedido del poderoso tesorero: “Carucha podemos pagar esa”. Se refería a la factura 0000013 emitida por su pareja, María Florencia Sartirana, el 1 de marzo, por un total de $500.000.

Captura de pantalla a la que tuvo acceso LA NACION en la que Pablo Toviggino le solicita a Juan Pablo Beacon que se efectúe un pago en favor de su pareja, María Florencia Sartirana Captura

En esa factura, Malte -que aparece en la última denuncia de ARCA por supuesta evasión- declaró domicilio comercial en la calle Paraná 861 y Sartirana utilizó un departamento en la calle Montevideo al 1600, cerca de la esquina de “Montevideo y Quintana”. Este es el lugar donde, según los mensajes, fotos y videos que reveló LA NACION, se entregaban los bolsos y mochilas con dinero que partían desde las financieras de la city porteña y pasaban por el estudio de Beacon.

Juan Pablo Beacon, exladero de Toviggino, cuenta y empaqueta más de 100.000 dólares, en un video de mayo de 2022

Sartirana fue gerenta de Finanzas de la AFA hasta 2022, actuando como mano derecha de Toviggino en los temas administrativos de la entidad deportiva. Ese mismo año fundó la bodega boutique “La Vigilia”, en la provincia de Mendoza, que provee vinos a varios dirigentes de la AFA y cuyas botellas se han visto en múltiples eventos de la entidad. Entre ellos, los de la etiqueta Neurus, la marca registrada en el helipuerto de la mansión de Pilar. La actual mujer de Toviggino también aparecía en WICCA SAS, la empresa que pagaba las expensas de un barrio privado de Pilar donde la pareja llegó a tener dos propiedades.

La pareja de Toviggino no sólo le facturaba a Malte por supuestos “servicios”. El 30 de diciembre de 2024, recibió una transferencia de US$40.000 desde la cuenta del Bank of America de la empresa TourProdEnter, contratada por la AFA para, entre otras funciones, recaudar sus ingresos en el exterior. Esta firma, que entre sus caras visibles tiene a Erica Gilette y al exdiputado bonaerense del Frente Renovador, Javier Faroni, recolectó US$260 millones entre 2022 y 2025, según documentación obtenida por la Justicia de Estados Unidos, y derivó casi US$55 millones a sociedades presuntamente fantasma.

Malte vuelve a estar presente en otra conversación entre Toviggino y Beacon, que se retrotrae a febrero de 2021. “Carucha hoy tengo q depositar cheques. Pero llego tipo 12 (sic)”, escribió el tesorero de la AFA. Luego, Beacon le pregunta: “Los tenes vos a los cheques o los tengo que hacer de MALTE?”. La respuesta de Toviggino tardó sólo un minuto en llegar. “Los tengo yo”, contestó.

Al mes siguiente, la documentación obtenida por LA NACION refleja otra captura de pantalla con una nueva charla entre el tesorero de la AFA y su exhombre de confianza. Toviggino le escribió a Beacon: “Si se complica mucho, depositamos un cheque de MALTE SRL a nombre de HT SRL”. Las iniciales coinciden con las del lujoso hotel en Santiago del Estero denominado HT Hotel Deluxe & Spa.

La documentación a la que tuvo acceso este medio también incluye un intercambio de mensajes sobre otra de las intermediarias de la AFA. Se trata de la firma Q22 Services Limited, que actuó como “agente cobrador” en el exterior para algunos patrocinadores de la AFA o de la Selección, con oficina en un buzón de correo en Guernsey, una isla que funciona como paraíso fiscal en pleno Canal de la Mancha, cerca de las costas de Francia.

Captura de pantalla a la que tuvo acceso LA NACION en la que Pablo Toviggino le da instrucciones a Juan Pablo Beacon sobre cómo debe ser una factura de una intermediaria de la AFA Captura

¿Qué empresas giraron fondos a Q22? Dos chinas –como la casa de apuestas W88-, y otras europeas, como AW Capital, una firma financiera boutique.

En la captura obtenida por LA NACION, Toviggino le indicaba a Beacon cómo debía ser una factura a nombre de esta compañía. Allí volcó dos directrices: “Cliente AFA” y “Concepto: W88 Sponsorship Agreement. Agent fee”. Acto seguido cerró el intercambio al aclarar “Sólo esos cambios. Todo el resto está perfecto”. Y le mandó la factura 2021110, fechada el 2 de noviembre de 2021. Dos semanas después, esa misma empresa emitió otra factura por 1 millón de dólares. “AFA Sponsorship Agreement”, se puede leer en ese documento.

Con la colaboración de Ricardo Brom