Corrientes: Ricardo Colombi encabeza la lista oficial y competirá contra su exvicegobernador, que saltó al Frente de Todos

CORRIENTES.- El exgobernador Ricardo Colombi podría estirar este año su propio récord de permanencia en la gestión del poder político provincial. El frente gobernante, ECO+Vamos Corrientes, inscribió su nombre a la cabeza de la lista de senadores con la que competirá en las elecciones legislativas del 11 de junio próximo.

De lograr ese objetivo, cosa que se descuenta debido el mayoritario apoyo que viene teniendo el oficialismo local (en las últimas elecciones el gobernador Gustavo Valdés consiguió su reelección con casi el 80% de los votos), Colombi habrá garantizado una permanencia de 38 años en el ejercicio del poder, asunto que comenzó en 1991 cuando ganó la intendencia de Mercedes.

Desde entonces hasta hoy, Colombi ocupó cargos muy importantes, y además de haber sido tres veces gobernador de Corrientes, fue también legislador nacional y provincial. En 2007, en el marco de una feroz disputa con su primo y sucesor, Arturo Colombi, Ricardo encabezó una lista de senadores provinciales, para desde allí fortalecer a la militancia que lo ayudó a regresar al gobierno en 2009.

No son pocos los que creen que esa es nuevamente su estrategia: retener la banca dos años más para volver a pelear por un cuarto mandato en 2025, cuando Valdés deba dejar el sillón de mando por haber usufructuado ya su reelección.

Son cuestiones que no se hablan en público, pero la carrera por la sucesión en el gobierno de Corrientes es el tema de conversación en tertulias varias y que comenzará a subir el volumen tras esta elección local y las presidenciales, en las que también hay expectativas de cambio de rumbo que podrían beneficiar al gobierno provincial. Las relaciones de Valdés con Alberto Fernández, si bien comenzaron de la mejor manera, se deterioraron con el paso del tiempo, en consonancia con el desgranamiento del propio poder presidencial.

Gustavo Valdés, Mauricio Macri y Ricardo Colombi, en Corrientes, durante un acto electoral de 2015 Presidencia - Archivo

Colombi -por su parte-, viene recorriendo la provincia y es una referencia insoslayable, aunque el desenlace de sus aspiraciones tenga final abierto, porque el liderazgo del radicalismo es aún una cuestión no resuelta entre él y Valdés, que garantizó la convivencia fortaleciendo el espacio, pero que en ese derrotero, también, fue consiguiendo avales electorales, societarios e institucionales que no tiene antecedentes en la historia política provincial, lo que podría habilitarlo a ser él quien nomine su propio sucesor. No obstante habrá que esperar dos años más.

Vale decir en este punto que la provincia de Corrientes, como la de Santiago del Estado, tienen desfasados sus calendarios electorales debido a sucesivas intervenciones federales, razón por la cual ambas provincias no elegirán gobernador este año. Desde 2001 en adelante, cuando el radicalismo accedió al poder en la provincia (renovándolo en seis ocasiones seguidas, la última en 2021), las disputas provinciales se dirimen en elecciones desdobladas, razón por la cual los comicios de medio término, definidos para el 11 de junio, constituyen parte de esa normalidad.

Hombres récord

Pero el de Ricardo Colombi no es el único récord en la lista oficialista, que se armó con algunos nombres nuevos pero que se galvanizó con veteranos de la política vernácula, como Pedro Cassani, un referente liberal y socio mayoritario de la alianza, que desde 2001 acompaña al gobierno y desde 2009 preside la Cámara de Diputados.

Con este binomio, Colombi-Cassani, el oficialismo correntino liderado por el radicalismo en el marco de una alianza con más de 30 partidos, se enfrentará al Frente de Todos, que armó una lista que dejó más heridos que satisfechos. Entre otras cosas porque el interventor partidario, Juan Horacio “Juanchi” Zabaleta, intendente de Hurlingham, o desoyó o no pudo contener un reclamo de la militancia de poner en las listas a militantes peronistas, y no a socios taquilleros ni a camporistas que vengan designados desde Buenos Aires.

El asunto es que ocurrió más que eso: la lista del Frente de Todos la encabezará Gustavo Canteros como candidato a diputado y Celeste Ascúa como candidata a senadora, ambos en primer lugar.

Gustavo Canteros, exvicegobernador de Corrientes por la UCR que ahora se pasó al Frente de Todos

Canteros es también un hombre conocido en la provincia y que tiene su propio récord institucional personal, pues hasta hoy fue el único vicegobernador reelecto de la historia local. Canteros fue vicegobernador de Ricardo Colombi primero (2013-2017) y de Valdés después (2017-2021), pero se fue del frente hace dos años porque no lo dejaron competir por la intendencia de Capital, que sigue en manos del radical Eduardo Tassano. Desde entonces Canteros se volvió un referente opositor, integra desde hace unos meses el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá y ahora intentará regresar a la Legislatura a la cabeza de una lista peronista.

Canteros es un peronista de origen, además de sindicalista docente, pero después armó su propio partido, Proyecto Corrientes, y de allí la queja de la militancia orgánica, que otra vez irá a votar por socios que no siempre retribuyeron con lealtad esa confianza.

No quiere decir que Canteros vaya a traicionar el mandato, si lo consigue, pero el PJ acumula varias malas experiencias, y de allí la advertencia, aunque la situación marginal que vive el PJ correntino hace largos años, sea producto de cuestiones internas, más que responsabilidad de los socios.

El Partido Justicialista de Corrientes, intervenido hace años, zigzaguea entre viejas fracturas no resueltas e incluso entre especulaciones, zancadillas y jugadas personales de algunos dirigentes incapaces de sumarse a un armado colectivo. La falta de una oferta ganadora y de un programa atractivo para el electorado, además, hizo que el Frente de Todos haya protagonizado en 2021 la peor elección desde su conformación. El peronismo supo tener varios gobiernos en la provincia, pero para llegar al último hay que remontarse hasta 1973: hace ya 50 años.

En ese sentido, la bronca de varios sectores del peronistas, además, se hizo sentir porque incluso en los lugares expectables a los que puede aspirar la oposición, hay candidatos que reportan al massimo y a La Cámpora. Y en el caso de Celeste Ascúa, que reporta directamente a su hermano Martín, intendente de Paso de los Libres y confeso aspirante a gobernador para 2025.

La oferta electoral legislativa la completan candidatos del frente Ganemos Corrientes (Pedro Raimondi y Alejandro Karlen) y de Libres del Sur (Vicente Ruiz y Eva Romero).

Las elecciones generales serán el 11 de junio. Ese día se elegirán 5 senadores y 15 diputados, además de concejales para renovar la mitad de los concejos de 64 municipios que adhirieron a la fecha, primer turno electoral en la provincia.

Dos novedades principales tienen estos comicios, pues debutan la paridad de género en la conformación de las listas y el voto joven, que habilitó la opción de sufragio para más de 90 mil chicos y chicas mayores de 16 años.

