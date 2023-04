Daniel Scioli busca el apoyo de Cristina Kirchner y dijo que no se pedirá licencia de la embajada en Brasil para la campaña electoral

escuchar

Ya en la piel de precandidato a presidente, y días después del renunciamiento de Alberto Fernández a ir por la reelección, Daniel Scioli envió un guiño a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No necesita hablar conmigo para saber que nunca los traicioné”, dijo el embajador en Brasil, en lo que se interpretó como una búsqueda de apoyo del kirchnerismo en su nuevo intento por llegar a la Casa Rosada.

Scioli dijo que no se pedirá por ahora licencia en rol de embajador y piensa combinar viajes de gestión con la campaña durante la semana. Señaló que “después de las PASO” del 13 de agosto evaluará si es necesario pedirse o no licencia a su cargo en Brasilia.

“Tengo el orgullo, me conocen a lo largo y ancho de la Argentina, mi campaña es la gestión, mostrar todos los días lo que hago (…) Después de las PASO, cuando se consagren las candidaturas, vendrán otros tiempos, que me demandará mi trabajo afuera, en la Argentina, dando a conocer mi mensaje. Mientras tanto, es esto”, dijo hoy Scioli en una extensa entrevista por Radio 10.

Scioli regresó a la embajada en Brasilia a principios de agosto pasado, luego de un breve período como ministro de la Producción, en reemplazo de Matías Kulfas. La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, y la degradación del ministerio de Producción al rango de secretaría, determinó su retorno a la sede diplomática del principal socio comercial del país.

Luego de reconocer que la gente “no está contenta, hay enojo, angustia”, Scioli explicó que no “hace falta” conversar a diario con la vicepresidenta. Se mostró como un candidato “confiable” para el cristinismo, en momentos en los que el Frente de Todos debate la realización de las internas entre varios candidatos, como promueve el presidente Alberto Fernández, o la salida de un “candidato de consenso”, como prefieren desde el kirchnerismo.

“Hace 20 años me conocen y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. Si hay alguien que sabe que soy una persona confiable, previsible, comprometida, con experiencia…no hace falta explicarlo con palabras, sino con hechos”, dijo el embajador en Brasilia, y dio como ejemplo el paso dado en 2007, cuando renunció a su postulación como jefe de gobierno porteño y pasó a la provincia de Buenos Aires por orden de Néstor Kirchner. “Tenía la ciudad asegurada, pero cumplí con mi palabra, mi compromiso con Néstor, y me enfrenté a quien me impulsó en mi carrera política, que fue Carlos Menem”, recordó Scioli, quien afirmó que hizo política “para adelante, con propuestas, nunca echando culpas ni mirando para atrás”. Un modo, además, de diferenciarse de Massa, que sí enfrentó al kirchnerismo en 2013, 2015 y 2017.

Las pintadas a favor de la candidatura de Scioli, con naranja, el color favorito del precandidato del Frente de Todos gentileza

Encuentro con Kicillof

Scioli confirmó, además, que recibirá mañana al gobernador bonaerense Axel Kicillof en San Pablo junto a medio centenar de empresas argentinas (la mitad de ellas, bonaerenses) para participar de la Feria Automec 2023, el mayor evento anual de América Latina para el mercado de autopartes. “Es algo de gestión, no le pongan otra lectura (…) la provincia representa el 40 por ciento del producto, y lo hago con el gobernador que sea, sea del partido político que sea”, afirmó el exgobernador bonaerense (2007-2015).

¿Por qué el salario se fue pulverizando? “Es mi gran objetivo, mejorar la distribución del ingreso, aumentando los salarios afectados por la inflación(…) quiero plantear expectativa de desarrollo y crecimiento, el país tiene con qué”, afirmó el embajador, cuidando de no acentuar sus críticas al Ministerio de Economía.

En relación a las cruentas internas en el Frente de Todos, Scioli compartió su tradicional optimismo. “Todos buscamos el mismo objetivo, ya lo dijo el Presidente, que brindará todas las condiciones para que no vuelva la derecha”, declaró, y afirmó que “todo se va a ordenar después de la Paso”, un reconocimiento de su apuesta a las internas como método para impulsar su postulación en el dividido panorama oficialista.