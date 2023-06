Corrupción en la AFIP: Rafael Resnick Brener, un alfil de Ricardo Echegaray pidió su absolución en un caso de coimas

escuchar

En la recta final hacia el veredicto, el lugarteniente de Ricardo Echegaray acusado de apretar contribuyentes y cobrarles coimas multimillonarias con la promesa de solucionarles sus problemas dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) rechazó los cargos, pidió su absolución y adelantó que, de ser condenado, recurrirá a los tribunales internacionales.

Rafael Resnick Brenner presentó su alegato hoy, luego de que la Fiscalía y la AFIP pidieran que se lo condene a una pena de 9 años de prisión efectiva tras considerar probado que aprovechó su rol como máximo responsable del organismo en la Regional Salta durante el segundo mandato de Cristina Kirchner para embolsar fortunas y defraudar al Estado nacional.

Resnick Brenner cargó además contra varios testigos; entre ellos, uno de los empresarios involucrados, el empresario Freddy Rosario Tejerina, a quien le reprochó haber cambiado varias veces sus declaraciones. “Se contradijo en cada una de las cuatro oportunidades en que participó en este expediente: que pagó, que no pagó, que no pagó, que si lo hizo”, le endilgó uno de los letrados defensores, el ex camarista penal Mario Filozof.

La defensa de Resnick Brenner – quien ya arrastra una condena firme a 3 años de prisión por su rol en el “caso Ciccone” - indicó además que el proceso registró un “exceso persecutorio” y múltiples “falsedades”, “rumores” y “fantasías”, producto de la “imaginación” de algunos interesados o de la tergiversación que les endilgó a los medios de comunicación.

Echegaray contó como Brenner de aliado cuando se dio el caso Ciccone Archivo

“Tan solo pedimos que se haga lo correcto”, les reclamó a los miembros del Tribunal Oral Federal N° 2 con asiento en Salta, Domingo Batule, Marta Liliana Snopek y Federico Santiago Díaz, y sostuvo que el fiscal federal general, Carlos Amad, no logró probar los cargos.

“Amontonado testigos”

“Sólo se han amontonado testigos, que nada dicen y no superan los tests mínimos de credibilidad, ya que ellos con su clarísimo interés desmerecen la supuesta certeza que requiere un juicio”, planteó Filozof, “ya se los tome de manera aislada o en su conjunto”.

La defensa también rechazó el testimonio de quien reemplazó a Resnick Brenner al frente de la Regional, Guillermo Oro, quien relató cómo fue su interacción con Tejerina cuando asumió sus funciones y sobre otras denuncias que afronta el otrora alfil de Echegaray, tanto en Buenos Aires como por un procedimiento a una finca en la ciudad de Orán. En todos los casos, precisó Oro, habría repetido la misma modalidad de apriete y negociación ilícita.

“En el norte argentino nació la patria”, invocó Filozof para rechazar esos y otros dichos, y pedir la absolución de su cliente, “y es en Salta donde el Tribunal puede iniciar la etapa adonde la verdad surja, de las verdaderas y legales pruebas, las que determinen lo que está probado y lo que no. No se basarán en un tal vez”.