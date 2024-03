Escuchar

Exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández y referentes de la Coalición Cívica y Unión Cívica Radical criticaron al Gobierno luego de que la Oficina del Presidente divulgara un comunicado en el que oficializa la nominación del Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Juan Carlos Maqueda, y de Ariel Lijo para ocupar la vacante que existe desde que se jubiló en 2021 la magistrada Dra. Elena Highton de Nolasco.

En un posteo que compartió en X -antes Twitter-, la ex Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, opinó que la decisión del ahora oficialismo es un insulto, destrato y hostigamiento a las mujeres. “Pretende consolidar una Corte Suprema integrada solo por varones. Nuestro presidente no quiere mujeres con poder. Quiere poder sobre las mujeres”, denunció en los últimos renglones de su publicación, que culmina con el hashtag “Mujeres A La Corte”.

“El presidente eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia. Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres, no hay Justicia”, sumó la exintendenta de Rosario, Mónica Fein.

Por su parte, el exministro de Justicia y Derechos Humanos y actual diputado nacional por la provincia de Rio Negro, Martín Soria, reflexionó: “Milei anunció que modificará el Decreto 222/03 para poder completar la Corte Suprema más conservadora de la que se tenga memoria, excluyendo la participación de mujeres en el máximo tribunal del país”. Y sentenció: “Esta decisión es un paso más para que la Justicia argentina siga degradándose”.

En la misma línea opinó la legisladora de Evolución Radical, Carla Carrizo: “De los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres. Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte”.

Milei anunció que modificará el Decreto 222/03 para poder completar la Corte Suprema más conservadora de la que se tenga memoria, excluyendo la participación de mujeres en el máximo tribunal del país.



Otra figura que puso reparos sobre las candidaturas informadas por el Gobierno, principalmente la de Lijo, fue el diputado nacional por la Coalición Cívica ARI, Juan Manuel López. “Ariel Lijo es la casta millonaria con haras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos. Es parte del freezer que administra el banco de la impunidad argentina desde Comodoro Py como denunció Elisa Carrió. La causa YPF es la mejor prueba de eso. Vergüenza Milei”, lamentó también en X.

A ello, su compañera de bloque Marcela Campagnoli acotó: “No puedo creer Presidente que postule al Juez Lijo, casta total, no académico, en la CSJN, que encima está denunciado por su mal desempeño causa YPF, seria prioritario nombrar en vacantes a jueces y fiscales federales para avanzar en lucha contra el narcotráfico”.

Por último, el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, realizó un análisis irónico -después eliminó el tuit- de la resolución del Ejecutivo y pronosticó: “Los próximos nombramientos de Milei son El Gordo Valor al BCRA, Nahir Galarza a la Secretaría de Género y Lord Voldemort a Niñez”.

El comunicado del Ejecutivo y los entretelones de la nominación de García-Mansilla y Lijo

“El Presidente Javier Milei, cumpliendo con su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del Decreto 222/2003 que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo como establece la ley”, precisa el escrito en su primer párrafo.

Todo indica que el decreto que cita incluirá la posibilidad de que los trámites de designación de jueces de la Corte comiencen antes de que se haga efectiva la vacante a cubrir. En la Casa Rosada señalaron a LA NACION que la decisión de anticipar el candidato obedece a prevenir que no haya una Corte de cuatro miembros.

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla

“Con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el Presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo. Ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco”, sostiene luego la notificación oficial, que fue dada a conocer en redes sociales minutos después de las 13.30.

Sobre los candidatos, el : “El Dr. Lijo ejerce como Juez Federal de la Nación y se destaca en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un académico con una formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”.

Tal y como reportó este medio, las nominaciones son, en si mismas, un mensaje político de Milei hacia la cúpula del Poder Judicial.

El Presidente había deslizado que este tipo de decisiones las tomaría en acuerdo con los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, la resolución sobre los nombres corrió por cuenta de la Casa Rosada con escasa injerencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que de todas formas deberá defender la medida oficial.

Mucho menos se consensuó con tres de los cuatro jueces de la Corte: su presidente, Horacio Rosatti y los magistrados Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Un secreto a voces es que Lijo, hombre fuerte de Comodoro Py, es un protegido del cuarto miembro del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

