Covid: “No es la primera vez que pasa”, dice Formosa sobre los casos y culpa a Nación

En un hecho sorpresivo, la provincia de Formosa reportó hoy una masiva carga de datos en casos positivos de coronavirus. Mientras que fuentes del gobierno nacional indicaron que el alto índice de contagios de ese distrito -5630 en sólo 24 horas- corresponde a una “actualización” de casos de meses previos, desde la provincia gobernada por Gildo Insfrán señalaron que el inconveniente se dio “por problemas técnicos propios del sistema a nivel nacional”.

Es más, denunciaron que “no es la primera vez que pasa” y que no sólo hubo diferencias en los partes de contagiados sino también en los fallecidos.

Según indicaron a LA NACION fuentes del gobierno formoseño, la discrepancia en los datos es un problema que lleva casi un mes. “Esto se reclamó de forma oficial”, precisaron, e indicaron que la diferencia entre los números que reportaba a diario Formosa contra los que publicaba el informe epidemiológico nacional llamó la atención de la ciudadanía y la prensa local.

Formosa explica que no es la primera vez que tienen un problema con el sistema que registra los datos vinculados a la información epidemiológica de la pandemia. Según dejaron trascender, al comienzo de 2020 tuvieron cruces porque se registraron como fallecidos en la provincia a personas “que no vivían más allí”. “Para nosotros, los fallecidos tienen rostro. Por eso los honramos con nombre y apellido todos los días, no son números”, dijeron y recordaron que -según sus datos- el primer muerto por la pandemia en Formosa fue en noviembre del año pasado.

Ahora, parece que el “problema” se solucionó: “Llamaron a un técnico que solucionó el problema y en un día se cargaron miles de casos”, revelaron. Para las autoridades de Formosa, la provincia tuvo hoy 644 casos positivos, no 5630, que en realidad representan un acumulado de las últimas semanas.

Ayer, en el parte diario que difunde la provincia se indicó: “Informamos que ante la demora por parte de Ministerio de Salud de la Nación en la carga de los datos de nuestra provincia, que se evidencia en una discrepancia de números de casos positivos y fallecimientos, hemos realizado los reclamos pertinentes de manera documentada, a fin de que actualicen la base de datos nacional conforme la información que brinda, en tiempo y forma nuestro sistema de Salud Provincial y que es de conocimiento de toda la comunidad formoseña, puesto que se refleja en los partes informativos diarios”.

Qué dice el gobierno nacional sobre los casos en Formosa

“Esta situación se debió a la actualización de sus notificaciones de casos de meses previos pendientes de carga”, indicaron fuentes del ministerio de Salud a este medio, al tiempo que destacaron que el problema “responde a un retraso en la carga manual de los datos”. “Si bien la provincia venía enviando de forma automatizada los casos negativos, los casos positivos se seguían cargando en forma manual”, observaron desde la cartera que conduce Carla Vizzotti.

Según fuentes del ministerio de Salud, Formosa “comenzó a interoperar su sistema con el sistema de Nación” desde el sábado. “Por esta razón y en un proceso de puesta al día de su información, al día de hoy registra 13.796 casos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)”, dijeron, y señalaron que “se espera que en los próximos días Formosa complete el registro de casos positivos en el sistema nacional”.

En este contexto, al ser consultadas por si hubo alguna situación similiar con otra provincia, fuentes del ministerio de Salud de la Nación indicaron: “Otras han registrado atrasos, pero menos significativos”.

“Diariamente se informan los casos positivos al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)”, indicó hoy Claudia Rodríguez, de la Dirección de Epidemiologia del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa. En este contexto, la funcionaria indicó: “Las semanas anteriores hubo inconvenientes en la transmisión de información al SISA, por problemas técnicos propios del sistema a nivel nacional”.

“Estuvo demorada la transmisión de esa información, de esos casos positivos al sistema, por eso es que habían quedado desfasados esos datos que se informan diariamente con lo que sale notificado en el sistema nacional”, añadió Rodríguez, quien aseguró que “el problema técnico ya está solucionado”.