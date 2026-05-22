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Crece la expectativa por una posible visita del Papa a la Argentina este año

El canciller anunció en X que hoy visitó al Presidente y le comunicó “la Buena Noticia” que “hará feliz a todo el pueblo argentino”; León XIV planea para noviembre una gira por la región

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Cecilia Devanna
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El Papa y Javier Milei
El Papa y Javier Mileivatican media

La visita del papa León XIV al país, antes de fin de año, podría confirmarse en el corto plazo. Así lo sugiere un cruce de mensajes públicos del canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei en la red social X.

Quirno, que ayer visitó el Episcopado, publicó: “Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC."

Fuentes de Casa Rosada consultadas por LA NACION no confirmaron el viaje, algo de lo que se viene hablando desde hace tiempo, pero el tuit sugiere que la visita sucederá y que será antes del verano. El mensaje de Quirno fue compartido por el Presidente, que respondió: “Se viene” y agregó dos emojis de leones.

La última vez que un Papa visitó la Argentina fue Juan Pablo II, en 1987. Estuvo seis días en el país y visitó diez provincias.

Ayer, la Iglesia Católica de Montevideo confirmó que el Sumo Pontífice llegará a Uruguay en noviembre y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país dijo a Reuters que se está preparando para la visita, que formará parte de una gira más amplia por el sur de América Latina anunciada en febrero. Además de la Argentina, el viaje incluiría Perú, país en el que León XIV llevó adelante gran parte de su vida pastoral. Si bien el Papa nació en Chicago, Estados Unidos, se nacionalizó peruano en 2015.

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Por Cecilia Devanna
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