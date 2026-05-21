El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre como parte de una gira regional

El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre, según confirmó la Iglesia Católica de Montevideo tras una serie de rumores que anticipaban la posible llegada del Sumo Pontífice al continente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay confirmó a Reuters que se está preparando para la visita, que formará parte de una gira más amplia por el sur de América Latina anunciada en febrero y que también podría incluir a la Argentina y Perú.

Según informó el diario El País de Uruguay, el Sumo Pontífice no definió una fecha exacta ni el tiempo que permanecerá en Uruguay. Visitaría Montevideo, Salto y otro departamento del norte a definir, según informó Telemundo en base a fuentes de la Iglesia.

Se convertiría así en el segundo papa en llegar a Uruguay, luego de las visitas de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Recientemente, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo que la designación de un embajador del Vaticano abre la puerta para un viaje del pontífice a la Argentina.

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