Crecen las diferencias y las dudas en Juntos por el Cambio sobre cómo votar el acuerdo con el FMI

Juntos por el Cambio no logra salir de la encerrona que le plantea el tratamiento legislativo del acuerdo que cerró Alberto Fernández con el FMI. Es que las zigzagueantes maniobras del Presidente para contentar a La Cámpora -que se resiste a acompañar el proyecto- y, a la vez, garantizarse los votos para ratificar el memorando de entendimiento con el organismo dificultan las chances de que la coalición opositora, aún envuelta en sus propias disputas internas, unifique una postura frente al tema más álgido: la refinanciación de la deuda que contrajo Mauricio Macri por 45 mil millones de dólares.

Con la economía al borde de la cornisa, el Congreso se convirtió en un tablero de ajedrez. Pese a que el Ejecutivo accedió a modificar la redacción de un artículo clave del proyecto que envió al Congreso para refrendar el memorándum con el FMI, los referentes del conglomerado opositor mantienen sus diferencias en torno a cómo votar.

El debate sobre el costo político de acompañar o no el entendimiento genera tensiones en el seno del macrismo -donde “halcones” y “palomas” comienzan a mostrar disidencias en la táctica- y reaviva la interna por el liderazgo del radicalismo, entre Gerardo Morales, más proclive a respaldar al Gobierno para evitar el default, y Martín Lousteau, que amenaza con diferenciarse a la hora de votar.

Por lo pronto, la mesa nacional de JxC se reunirá mañana, vía Zoom, para discutir la estrategia. La idea es evitar que las diferencias que los separan queden al descubierto a la hora de votar. Ante la fractura en el Frente de Todos, JxC quiere exhibir fortaleza y cohesión interna, sobre todo, para consolidarse como una alternativa con miras a 2023.

Reunión de trabajo de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Juntos Por el Cambio

La jugada del Gobierno -separar la autorización a un nuevo crédito de los condicionamientos- no terminó de conformar a JxC. “Estamos mejor, pero esto no alcanza. Falta un pasito más”, afirman desde la cúpula de Pro. Duros y moderados del macrismo redoblan la presión para que los anexos -que contienen el programa económico- no formen parte de la ley. En el seno del partido fundado por Macri se abrió un debate sobre cuál sería el mejor mecanismo para darle la herramienta al Gobierno para evitar el default, y, a su vez, tomar distancia de las medidas que implemente la Casa Rosada para cumplir con las metas pactadas con el FMI. “Esto es un caos. El bloque está explotado”, confiesa un diputado del macrismo. Es que el cambio de escenario empuja a Pro a evaluar distintas alternativas para alinear a “halcones” y “palomas”.

Una opción que discuten en el espacio es abstenerse en la votación en general de la ley, votar de manera positiva el artículo primero para avalar la operación crediticia y rechazar el artículo 2°, con el plan económico. Los duros se inclinan por votar en contra en general y solo autorizar el financiamiento.

Otra alternativa que evalúan es presentar un dictamen propio que contenga un solo artículo (la autorización a la refinanciación de la deuda). De esa forma, especulan, podrían rechazar el proyecto -que contiene entre los fundamentos una batería de críticas contra Macri por el préstamo- y avalar solo el financiamiento.

Frente a la postura más intransigente de Macri y los “halcones”, hastiados de las críticas del Gobierno al expresidente por la “deuda impagable”, el ala moderada de Pro intenta encontrar una fórmula salomónica y “racional” para evitar que se caiga el acuerdo y la Argentina vaya al default: “Mauricio está mucho mejor y lo entiende. No nos puede ganar la locura de ellos”, dicen desde el larretismo. El jefe porteño, que escucha los consejos de Hernán Lacunza y mira las encuestas, está convencido de que el default es el peor escenario, no solo para la economía sino para la marca JxC. Entiende que un estallido económico pondría en jaque a toda la dirigencia política y favorecer a los outsiders extremistas, como Javier Milei. Ayer, Larreta se vio con Diego Santilli para debatir el tema.

Santilli y Ritondo, durante una recorrida en Zárate

En el macrismo advierten que evitar la cesación de pagos con el organismo es responsabilidad del Ejecutivo y que Fernández tendría otras herramientas, como un DNU, en caso de que la ley no prospere.

Reunidos en Mendoza por la fiesta de la vendimia, los jerarcas de la UCR tampoco logran unificar una mirada común. Mientras Morales se inclina por votar a favor en general, el bloque de Negri deja trascender sus reparos con la nueva redacción de la ley. Hablan de un “desdoblamiento ambiguo”. En un sector del radicalismo preferirían abstenerse y solo avalar el financiamiento: la salomónica de Elisa Carrió. En cambio, Evolución Radical, el espacio que lidera Martín Lousteau, sostiene que el texto enviado por el Congreso muestra “una pésima técnica legislativa”: insisten en que “el acuerdo necesita ser aprobado en su integridad” para que lo pueda tratar el Directorio del Fondo. Y avisan que no respaldarán el proyecto si el programa tiene “inconsistencias”.

En la CC también analizan las distintas alternativas, con la premisa de colaborar para evitar el default. En la fuerza de Carrió ven que un sector de Pro intenta “correr la cancha” -buscando excusas para rechazar el proyecto del Ejecutivo- y suponen que Cristina Kirchner se guarda una carta para complicar el trámite legislativo del acuerdo.