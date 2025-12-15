Creció la confianza en la Justicia, pero la gran mayoría sigue creyendo que no es independiente ni eficiente

El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) mejoró en el segundo semestre del año y registra un incremento sostenido desde, al menos, 2023. No obstante, ocho de cada diez personas siguen creyendo que la Justicia no es imparcial, eficiente, honesta ni capaz de controlar a los poderes políticos y económicos.

El ICG es un estudio que realizan cada seis meses la asociación civil Fores y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. Está integrado por dos subíndices: uno “conductual” (qué harían los encuestados ante un problema jurídico de tipo patrimonial, familiar o laboral) y uno “perceptual” (cómo ven a la Justicia en relación con los atributos que se esperan de ella).

El conductual históricamente da mucho mejor que el perceptual y esta vez no fue la excepción. El ICJ, como medida de confianza, se obtiene promediando los dos subíndices y tiene una amplitud que varía entre 0 y 100.

En esta última medición, dio 52,4 (2,3 puntos más que en el primer semestre de 2025), lo que equivale a una mejora de 4,6% en seis meses, y 4,9 puntos respecto del segundo semestre de 2023. Esto representa, dicen sus autores, 10,3% en dos años.

Ante la consulta de cómo es de confiable la Justicia en cuanto a “tratar a todos por igual”, el 79% de los encuestados se manifestó por la negativa (55% dijo que “poco confiable” y 24%, “nada confiable”). En cuanto a “capacidad y eficiencia”, el resultado fue negativo en un 78% (54% dijo que “poco confiable”; 24%, que “nada confiable”).

Con respecto a “honestidad y honradez”, fue negativo en un 79% (54% dijo que “poco confiable”; 25%, que “nada confiable”). Y el peor resultado fue en cuanto a su “deber de controlar al poder político y/o económico”: 88% fue negativo (50% dijo que “poco confiable”; 33%, que “nada confiable”).

Sin embargo, pese al bajo nivel general de confianza, 74,1% de los encuestados respondieron que, en caso de necesitarlo, recurrirán a la Justicia para dirimir conflictos tales como la recepción de un cheque sin fondos (77%), un divorcio (72%) o si no están satisfechos por una indemnización laboral (79%).

El ranking

La encuesta incluía también la pregunta: “¿En cuál de estas instituciones Usted confía más?“. Al tope de las instituciones quedó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El orden siguió: Facultades de Derecho, Abogados, Justicia Penal Federal, ONG’s, Justicia provincial, sistema de mediación y justicia no penal.

La encuesta se hizo con 1008 casos, de forma telefónica (625 teléfonos fijos y 383 celulares), en 40 localidades de diferentes puntos del país. El trabajo de campo se realizó entre el 3 y el 13 de noviembre de 2025.