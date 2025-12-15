LA NACION

Creció la confianza en la Justicia, pero la gran mayoría sigue creyendo que no es independiente ni eficiente

El índice que elaboran Fores y la Universidad Di Tella muestra una mejora sostenida en los últimos años; la imagen del Poder Judicial es mala pero la gente, de todos modos, dice que recurriría a los tribunales para resolver sus conflictos

El Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema
El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) mejoró en el segundo semestre del año y registra un incremento sostenido desde, al menos, 2023. No obstante, ocho de cada diez personas siguen creyendo que la Justicia no es imparcial, eficiente, honesta ni capaz de controlar a los poderes políticos y económicos.

El ICG es un estudio que realizan cada seis meses la asociación civil Fores y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. Está integrado por dos subíndices: uno “conductual” (qué harían los encuestados ante un problema jurídico de tipo patrimonial, familiar o laboral) y uno “perceptual” (cómo ven a la Justicia en relación con los atributos que se esperan de ella).

El conductual históricamente da mucho mejor que el perceptual y esta vez no fue la excepción. El ICJ, como medida de confianza, se obtiene promediando los dos subíndices y tiene una amplitud que varía entre 0 y 100.

En esta última medición, dio 52,4 (2,3 puntos más que en el primer semestre de 2025), lo que equivale a una mejora de 4,6% en seis meses, y 4,9 puntos respecto del segundo semestre de 2023. Esto representa, dicen sus autores, 10,3% en dos años.

Ante la consulta de cómo es de confiable la Justicia en cuanto a “tratar a todos por igual”, el 79% de los encuestados se manifestó por la negativa (55% dijo que “poco confiable” y 24%, “nada confiable”). En cuanto a “capacidad y eficiencia”, el resultado fue negativo en un 78% (54% dijo que “poco confiable”; 24%, que “nada confiable”).

Con respecto a “honestidad y honradez”, fue negativo en un 79% (54% dijo que “poco confiable”; 25%, que “nada confiable”). Y el peor resultado fue en cuanto a su “deber de controlar al poder político y/o económico”: 88% fue negativo (50% dijo que “poco confiable”; 33%, que “nada confiable”).

Sin embargo, pese al bajo nivel general de confianza, 74,1% de los encuestados respondieron que, en caso de necesitarlo, recurrirán a la Justicia para dirimir conflictos tales como la recepción de un cheque sin fondos (77%), un divorcio (72%) o si no están satisfechos por una indemnización laboral (79%).

El ranking

La encuesta incluía también la pregunta: “¿En cuál de estas instituciones Usted confía más?“. Al tope de las instituciones quedó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El orden siguió: Facultades de Derecho, Abogados, Justicia Penal Federal, ONG’s, Justicia provincial, sistema de mediación y justicia no penal.

La encuesta se hizo con 1008 casos, de forma telefónica (625 teléfonos fijos y 383 celulares), en 40 localidades de diferentes puntos del país. El trabajo de campo se realizó entre el 3 y el 13 de noviembre de 2025.

