Crédito a Amado Boudou: el gobierno dice que falsearon todos sus datos para “hacer daño”

Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial y autoridad de aplicación del programa en el que aparecía como sorteado para un crédito de construcción el exvicepresidente, Amado Boudou, habló con LA NACION y contó que se enteraron de la irregularidad a raíz de la publicación de la investigación de Diego Cabot en este medio.

- ¿Qué fue lo que pasó?

Detectamos por seguridad informática lo que pasó. Por la pandemia el inicio del trámite se hace a través de una web. Si no era presencial y no pasaban estas cosas. Lo que hicimos en el contexto actual es que la primera parte del trámite se pudiera hacer a distancia a través del sistema informático. Esto permite que puedan suceder situaciones como la de Boudou, que se utilizaron datos de un tercero con el solo objetivo de hacer daño. Detectamos que utilizaron un IP que no pertenece a una computadora o domicilio de Amado Boudou, tampoco utilizaron su mail, ni su número de teléfono real. Tampoco el lote que se presentó pertenece al exvicepresidente.

Toda esa información que se va a chequear en el formulario, en este caso por una denuncia mediática, pero no se verifica hasta que comienza los trámites para la adjudicación del crédito. Lo que se obtuvo es la posibilidad de avanzar con el trámite. No es que ayer se le otorgó el crédito de 4 millones de pesos. Si no que ayer 22.000 personas accedieron a la posibilidad de tramitarlo. Se habían inscripto alrededor de 47.000 personas.

- ¿Se cambió o flexibilizó el sistema de validación?

El sistema de validación sigue siendo el mismo. Es a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que es el organismo que coordina el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre organismos nacionales, provinciales y municipales.

Lo que sucedió es que cuando esta persona ingresó esos datos de Boudou al SINTyS el sistema nos indicó que los ingresos que había puesto la persona “no estaban convalidados”. Esto significa que el que se presentó a nombre de Boudou puso que tenía ingresos por 110.000 pesos por mes y eso esto lo ubicaba dentro del rango de los que podían acceder al crédito que debían tener ingresos entre 53.500 y $175.000. Entraba por su declaración jurada. Luego se cruzaba el resto de los datos crediticios de la persona, si era deudor moroso o no, que es el otro impedimento para entrar al sorteo. SINTyS informa que esa persona, que supuestamente era Amado Boudou, era financieramente apto.

Pero como en el SINTyS puede haber diferencia entre las bases que cruza a la persona que no se convalida los ingresos no se la excluye de la posibilidad de participar del sorteo. En caso de que salga sorteada una persona, después debe convalidad con recibos de sueldos los ingresos que había indicado que percibía. Así se hace con todo el mundo. Incluso, el que fue convalidado por sistema debe presentar los recibos de sueldos.

- ¿Cómo cotejaron que no lo había pedido él?

Lo hicimos en forma directa. Lo llamamos al exvicepresidente para saber si lo había solicitado. Cualquier ciudadano tiene derecho si cumple con las bases y condiciones para presentarse. Nos dimos cuenta a raíz de la publicación periodística. Si no, hubiese saltado cuando se contacta por teléfono a cada uno de los 22.000 ganadores. En algún momento se iba a llamar, a través de un 0800 a una persona que decía ser Amado Boudou y se lo iba a convocar a la entrevista personal.

Al llamar a ese teléfono notificado en la planilla de inscripción nos dimos cuenta de que era un teléfono falso. Todos los datos son falsos: la dirección de mail, el teléfono, el domicilio denunciado también era falso. Manaña, a través del Banco Hipotecario que es el fondo fiduciario, lo que decidimos es que vamos a hacer una denuncia para que se investigue la dirección IP y se trate de rastrear de donde surgió esta burda operación.

- ¿Chequearon que no figuren otros casos similares, como puede ser a nombre de Maradona?

Si apareciera un Maradona sería una falta de respeto a una persona fallecida. Luego, cuando se busque convalidar ese crédito, esto no sucederá porque se trata de datos falsos.

- ¿Qué deben pensar los que se presentaron, en forma legal y no salieron sorteados por casos como el de Boudou?

Tenemos que sentirnos que vivimos en una sociedad que funciona mal. Las cosas que son de todos están para cuidarlas. Nadie parte de la base de que algo que se hace con un fin loable se vaya a utilizar para buscar deslegitimar una política pública. No hay forma de mejorar un sistema, en medio de una pandemia, que se haga a través de una inscripción remota.

- Pero, si yo quiero comprar dólares y pagué la tarjeta en cuotas el sistema no lo permite ¿por qué acá sí?

Son dos cosas distintas. No es que acá le dimos 4 millones de pesos. Le dimos la posibilidad de salir sorteado. Una vez que esa persona es sorteada, como el cualquier otro sorteo, donde cualquier persona puede inscribirse, se chequea. ¿La responsabilidad de quién es del asesino o del que fabricó el arma? Acá se usó un sistema que está pensado para que una persona acceda a una vivienda para hacer una operación burda.

- ¿Qué certeza tiene una persona que en los otros 21.999 casos no hay otros inscriptos truchos?

¿Vos me estás preguntando en serio? Yo te conté como es el proceso y que cada uno de los ganadores ahora tiene que hacer un trámite personal. ¿Qué, una persona va a ir con un DNI trucho, una escritura falsa o un plano falso?

- La persona involucrada en este caso había puesto como dirección un médano.

Está bien. No sé a qué querés llegar.

- ¿Quería saber si se flexibilizaron los controles con la nueva gestión en relación a lo que pasaba antes?

No se flexibilizó nada. Solo se quitó la presencialidad en esta etapa inicial. Todo el resto es igual que antes. Todos pasaron por SINTyS.

- ¿El terreno existía? La dirección es de un baldío.

Sí es un terreno baldío en Quilmes que no era de Amado Boudou. Existe ahí. Lo que quiero que se entienda que este caso, ni ningún otro, llega a tener los 4 millones de pesos que es cuando podés generarle un daño al Estado a un sistema.

Ahora lo advirtieron ustedes al analizar el listado con un nivel de detalle que es admirable. Lo felicito a Cabot por el trabajo de investigación. Pero ni este caso, ni ningún otro, hubiese llegado a recibir el dinero porque no hubiera podido pasar todo el proceso de convalidación de ese trámite.

En lo que no estamos de acuerdo es que en vos planteás esto como si fuera un daño a los demás y en realidad se buscó lastimar a un programa transporte. Acá hay un sistema que cualquiera puede anotarse. Además, tenemos una estadística en Procrear que más de un tercio de los que se salen sorteados, después por algún motivo no terminan consolidando el crédito porque le falta algún papel o se arrepienten, o los planos no coinciden.