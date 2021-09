Crisis en el Gobierno, en vivo: renuncias a Alberto Fernández, presiones y posibles cambios en el Gabinete

16:56. Ingresa Aníbal Fernández a la Casa Rosada

Mientras el Presidente se reúne con los ministros y funcionarios que responden a él, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Aníbal Fernández se presentó en Casa Rosada. El momento fue captado por las cámaras de LN+, a quien prometió “hablar después”.

El funcionario kirchnerista llegó en una pick-up a la casa de Gobierno, en el marco de una jornada de alta tensión política en las filas oficialistas.

16:43. Ultimátum kirchnerista: Alberto Fernández se reúne con los ministros que le responden

Tras la presentación de la renuncia de Eduardo “Wado” de Pedro y otros funcionarios, el Presidente convocó en la Casa Rosada al resto de su equipo.

16:33. Elisa Carrió denuncia “un golpe de Estado”

Elisa Carrió Rodrigo Néspolo - LA NACION

La dirigente opositora y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció “un golpe de Estado”, en el marco de la maratónica presentación de renuncias de funcionarios a disposición del Presidente.

“Un vicepresidente que vacía de poder al Presidente está haciendo un golpe de Estado”, sentenció Carrió, en declaraciones a Radio Mitre, al analizar el accionar de los ministros que responden a Cristina Kirchner.

15:36. Un rayo paralizante en la Casa Rosada

La ola de renuncias fue sorpresiva incluso para la primera línea del Gobierno. ¿Cuáles son los desafíos que le quedan a Alberto Fernández? Un análisis de Claudio Jacquelin en LA NACION: “Una interna convertida en crisis institucional”.

15:33. ¿Renuncia Sergio Massa? Esperan una reunión clave

El presidente de la Cámara de Diputados convocó esta tarde a los funcionarios que responden a su liderazgo. Sectores del oficialismo aseguran que, si Alberto Fernández se resiste a aceptar cambios en el gabinete, Massa también presentará su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados. El massismo no lo confirmó y por ahora mantiene silencio.

15:28. Jorge Ferraresi minimiza la crisis en el Gabinete: “No me parece trascendente la renuncia de los ministros”

“ No me parece trascendente la renuncia de los ministros , y más cuando el contenido de las renuncias no dice absolutamente nada”, disparó Jorge Ferraresi, ante la crisis sin precedente.

Según el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, “todos los ministros le presentaron la renuncia al Presidente”. La diferencia reside, dijo, “en la forma y estilo”. “Wado [de Pedro] eligió la manera escrita, otros la manera verbal, es una cuestión de forma, no de fondo”, subrayó.

“Algunos lo hicieron por escrito, otros de palabra, pero todos los ministros tuvieron la actitud de comunicarle al Presidente que disponía del espacio nuestro si así lo consideraba”, agregó Ferraresi, en diálogo con Radio Con Vos.

15.03. Quiénes son los funcionarios kirchneristas que pusieron sus renuncias a disposición del Presidente

Tras la derrota en las PASO se desató una crisis en el Gobierno y cinco piezas clave del Gobierno, todas ligadas a Cristina Kirchner, pusieron a disposición sus renuncias. El repaso en LA NACION de los perfiles políticos de “Wado” De Pedro, Fernanda Raverta, Luana Volnovich, Roberto Salvarezza y Martín Soria.

Wado de Pedro, Salvarezza, Volnovich, Raverta, Soria Rodrigo Nespolo - Canon digital

14:45. Eduardo “Wado” de Pedro pone su renuncia a disposición del Presidente

En el marco de un fallido resultado electoral, una crisis sin precedente se desató en el Gobierno nacional. Ante la falta de cambios del Presidente, más de una decena de ministros y funcionarios pusieron a disposición de Alberto Fernández sus renuncias por escrito.

El primero en dejar su resignación en manos del mandatario fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

En cuestión de minutos, también se sumaron: el ministro de Justicia, Martín Soria ; el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza ; la titular del PAMI, Luana Volnovich , y la directora de la Anses, Fernanda Raverta ; el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié ; el ministro de Cultura, Tristán Bauer ; el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani ; la titular del Inadi, Victoria Donda ; el titular del Acumar, Martín Sabbatella ; y la secretaria de Comercio, Paula Español . Todos son de La Cámpora o responden al liderazgo de la vicepresidenta Cristina Kirchner .

13:40. Alberto Fernández se mostró con el ministro de Economía Martín Guzmán

Tras la derrota en las elecciones legislativas PASO, el presidente Alberto Fernández encabezó hoy un acto desde la Casa Rosada y respaldó al ministro de Economía, Martín Guzmán.

El mandatario se alejó del mensaje electoralista, puso énfasis en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y condicionó el Presupuesto 2022 -que será presentado en el Congreso esta tarde- al posible acuerdo.

El evento, que también significó la presentación del proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que contempla incentivos para ideas que se encaren en todas las cuencas y que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo, el Presidente mostró un signo de resistencia a las modificaciones en el Gabinete que le reclaman hasta desde el kirchnerismo.

12:13. Teresa García pone a disposición la renuncia de todos los ministros bonaerenses

“Nosotros le hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad al gobernador [Axel Kicillof] y el gobernador tendrá que tomar la decisión respecto de con quién quiere seguir y con quién no, cuál es su visión de gabinete futuro”, anticipó la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García hoy, y entendió esta acción como “una responsabilidad” luego de perder los comicios.

En diálogo con Radio La Red, García advirtió que “ninguno es imprescindible”, en la previa a la reunión de Kicillof con intendentes.

En la gobernación bonaerense, el mandatario provincial se reúne para contener el malestar de los alcaldes, que piden cambios en el Gabinete de la Provincia.

