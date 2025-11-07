Cristián Jerónimo, uno de los nuevos jefes de la CGT, pronosticó un fin de año “difícil” y alertó por la reforma laboral

Cristian Jerónimo tiene 41 años y es el más joven del nuevo triunvirato de la CGT, que integra junto con Jorge Sola y Octavio Argüello desde el miércoles pasado. El dirigente, que proviene del Sindicato de Empleados del Vidrio, pronosticó un cierre de año complicado y advirtió sobre el endeudamiento y la influencia de Estados Unidos en el gobierno de Javier Milei.

“Veo un fin de año difícil porque hay una recesión importante. El mercado y el consumo están caídos y hay una incertidumbre importante”, dijo hoy Jerónimo en Radio Zónica. Además, alertó sobre la injerencia de Donald Trump en la política doméstica. “Nos preocupa que a nuestro Ministerio de Economía se lo conduzca desde Estados Unidos. Nos preocupa el endeudamiento y cómo se va a pagar más adelante la ayuda”, planteó Jerónimo, que cuenta en su gremio con 16.000 afiliados y negocia salarios con tres cámaras empresas vinculadas al sector de la construcción.

Octavio Arguello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, el nuevo trinomio que conduce la CGT Noelia Guevara - LA NACION

Jerónimo dijo que están dispuestos a negociar con el Gobierno el borrador de una eventual reforma laboral, pero advirtió que la CGT no acompañará si la iniciativa consiste en un retroceso en lo relativo a los derechos laborales. “No tenemos problema en debatir la reforma laboral, pero no vamos a tolerar la quita de derechos. Apelamos a la responsabilidad del Estado nacional de que nos convoque y a que no presentarán políticas anti obreras como los planteos que hizo el ministro de Desregulación [Federico Sturzenegger]”, dijo el dirigente, que se inició en la Juventud Sindical que lideró Facundo Moyano y que ahora tiene a Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, como uno de sus referentes.

Consejo del Salario

El nuevo triunvirato de mando tal vez tenga su primer encuentro cara a cara con el Gobierno el 26 del mes actual, cuando se desarrolle el Consejo del Salario, el ámbito en el cual se discute el salario mínimo, vital y móvil, que es hoy de $322.200 y no se actualiza desde agosto pasado.

Integrado por representantes de trabajadores y empleadores, el Consejo será el encargado de fijar el nuevo piso salarial. El resultado de la negociación impacta en alrededor de seis millones de trabajadores registrados y también en los haberes de programas sociales y prestaciones como el seguro de desempleo.

“El salario es el motor del consumo. No podemos permitir que se congele, como sucedió con el salario mínimo. Todavía no nos juntamos, pero vamos a exigir una recomposición importante, lo máximo posible”, dijo Jerónimo, que no descartó articular con las dos vertientes de la CTA un reclamo común.