El gobernador de La Rioja le pidió la renuncia a todo su gabinete después las elecciones de octubre: ganó por solo 932 votos

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidió la renuncia a todo su gabinete como consecuencia del resultado electoral de octubre, cuando estuvo a menos de 1000 votos de perder.

De acuerdo con el escrutinio definitivo, Federales Defendamos La Rioja, el sello de Quintela, sacó 90.892 votos y La Libertad Avanza, 89.960.

La noticia del pedido masivo de renuncias la hizo pública, en su cuenta de X, el jefe de gabinete de la provincia, Juan Luna Corzo.

“Por instrucción del gobernador, hoy se solicitaron las renuncias de todos los ministros, secretarios y subsecretarios de la función ejecutiva, los responsables de organismos descentralizados y los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas en las que el Estado Provincial tiene participación”, anunció Luna Corzo, el único funcionario de alto rango que por ahora queda en pie.

El jefe de gabinete de La Rioja informó: “Es preciso que el gobernador tenga disponibilidad para reformular la composición del gabinete provincial para la próxima etapa de su gestión”.

El escrutinio, en La Rioja, fue más infartante de todos los del país. El domingo de las elecciones tuvo hasta cerca del final a La Libertad Avanza arriba y finalmente se cerró con una ventaja para el frente Federales Defendamos La Rioja.

La diferencia con que cerró el recuento provisional fue de 0,3 puntos, apenas 621 votos, distancia que luego se amplió en el escrutinio definitivo.

En cuanto a bancas, hubo un escaño para LLA, para Gino Visconti, y otro para el oficialismo local, para Gabriela Pedrali.

Quintela es muy crítico de Javier Milei y tiene a su provincia amenazada porque Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, fue candidato a gobernador por los libertarios en 2023 y aspira a repetir en 2027. Este escenario abre interrogantes sobre el futuro de la provincia, donde el PJ es oficialismo desde 1963.

En 2023, Quintela fue reelecto con una ventaja de 20 puntos sobre Juntos por el Cambio, mientras que Martín Menem, que compitió con el aval de Javier Milei, sacó 15,6%.

A días de la asunción de Milei, Quintela logró la autorización legislativa para emitir cuasimonedas. Fundamentó esa decisión en la “crisis” que le provocaba la deuda por coparticipación, por la que demandó al Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia.

Ricardo Quintela, durante una visita a Cristina Kirchner: “Pude expresarle mi apoyo y el de todo el PJ riojano”

Agravó la economía de la provincia el hecho de que en la gestión libertaria le cortaron los giros discrecionales que recibía de la Nación.

En septiembre de este año, después de la derrota de LLA en las elecciones provinciales bonaerenses, Quintela dijo que Milei estaba “acabado”. “Creo que este gobierno no tiene forma de salir adelante, por el mismo sistema que ellos implementaron, que es muy grave, que habrá que investigar en su momento”, sostuvo entonces Quintela.

Y agregó: “Todos estos juegos financieros han generado un esquema de corrupción financiero muy fuerte, donde se beneficiaron muy pocos en detrimento del pueblo argentino; por lo tanto, este gobierno creo que está en su etapa final. Yo no soy golpista ni mucho menos, pero tenemos que evitar que se siga destruyendo a la República Argentina y tratar de reconstruirla para ponerla al servicio de la gente. No veo alternativa de que ellos mejoren”, agregó.

Tras el triunfo de LLA en las legislativas nacionales, el Presidente convocó a los gobernadores a una reunión en la Casa Rosada. Pero no a todos. Dejó afuera de la lista de invitados al bonarense Axel Kicillof, a Gildo Insfrán (Formosa), a Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y a Quintela.