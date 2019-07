Gioja, Fernández de Kirchner y Uñac, en el estadio Cantoni

SAN JUAN.- Esta vez cambió de formato. No fue una presentación de su libro, Sinceramente. De hecho, fue la primera vez durante la campaña que encabezó un acto y no presentó su obra. En la visita de ayer a San Juan, Cristina Kirchner criticó la política económica de Mauricio Macri.

"No se puede maltratar tanto a un pueblo", acusó la expresidenta en el acto.

La excusa de la visita fue homenajear a María Eva Duarte en una provincia que tiene un gran simbolismo para los peronistas: en medio de la tragedia por el terremoto en el departamento de Caucete, Eva Duarte y Juan Perón se conocieron.

La llegada de Cristina Kirchner significó que todo el aparato que responde a José Luis Gioja desplegara una tremenda movilización, que incluyó más de 150 colectivos. Pero no fue lo único. El PJ local, cuyo presidente es el gobernador Sergio Uñac, copó los medios de comunicación con publicidad sobre el homenaje con la puesta en escena de la obra de teatro Evita, la descamisada, que los actores saben de memoria porque desde hace varios años es un clásico cada 26 de julio. Además, en la publicidad se remarcaba la presencia de Cristina Kirchner.

San Juan fue la provincia que marcó el camino de unidad del PJ. En el armado para las elecciones provinciales del pasado 2 de junio, Uñac sumó a todos los sectores, incluso al kirchnerismo duro. Esto fue mostrado como ejemplo en todo el país. Por esa razón es que José Luis Gioja y Sergio Uñac aparecían juntos en los afiches para gráfica y publicidad callejera y en los spots televisivos acompañando a Cristina.

La pulseada se centró en el lugar donde debía realizarse el acto. Finalmente, las organizaciones populares ganaron el tira y afloja y el acto se realizó en el mítico estadio cerrado Aldo Cantoni, lugar de grandes logros deportivos, con capacidad para unas 8000 personas.

Los seguidores desde el jueves por la tarde-noche empezaron a llegar para acampar y al otro día ingresar temprano y lograr una ubicación de privilegio.

La organización estuvo, en gran parte, coordinada por el Instituto Patria. De hecho, el jueves al mediodía desembarcó Hugo Serpa. La entrada al estadio fue controlada mediante el sistema de pulseras.

El estadio Cantoni estuvo lleno y en las afueras otra cantidad importante de público seguía de cerca el acto. De hecho, Cristina Kirchner habló adentro y luego también lo hizo afuera.

Las frases

La conmemoración del fallecimiento de Eva Duarte fue la excusa perfecta para apuntarle al Gobierno por la política económica.

"Hay un concepto que la caracteriza: dignidad de los pobres. Porque no tienen que tener las sobras de los ricos, sino que tienen el derecho de tener lo mismo. Porque tienen derecho a un celular, a un plasma, a tomar leche. ¿Por qué tenemos que tomar algo parecido a la leche si podemos tener acceso a la leche?", fue una de las primeras frases que disparó como crítica al Gobierno, pero evitando caer nuevamente en la polémica por las llamadas segundas marcas.

"Tantas cosas de Evita siguen teniendo una actualidad muchas veces lacerante, triste. Su amor incondicional por los pobres de la patria. Y su comprensión de cómo llegar a esos pobres", fue otra de las frases que pronunció en su discurso, que era acompañado con silencio y también con aplausos.

También se hizo espacio para recordar las visitas de Néstor Kirchner y las obras que se hicieron en la provincia con aportes de la Nación: "Me acuerdo de cuando vinimos con Néstor y yo era candidata a presidenta y vinimos a inaugurar el Centro Cívico, que había estado paralizado 30 años. Y la verdad que recuerdo cuando Néstor habló y el Flaco le había mangueado, siempre para San Juan, y pidió el estadio de fútbol. Y me acuerdo de que Néstor dijo que lo íbamos a hacer y que iba a venir a inaugurarlo como primer damo. ¿Pudo venir? No, pero lo inauguramos igual".

Cristina Kirchner durmió en San Juan y hoy, a primera hora, partirá para Mendoza, donde sí iba a presentar su libro y dar respaldo a la candidata Anabel Fernández Sagasti, quien estuvo presente en San Juan.