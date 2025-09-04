Cristina Kirchner compartió un audio con duras críticas a Javier Milei por cantos ofensivos hacia Néstor

La exvicepresidenta Cristina Kirchner compartió un audio con críticas hacia el presidente Javier Milei por alentar a la gente a entonar, durante un acto en Moreno, un canto ofensivo hacia su esposo Néstor, que murió en 2010.

En el posteo, Kirchner consideró que el actual jefe de Estado tiene “cara de piedra”, es “inútil” y “ridículo”. Por otro lado, dejó un mensaje a la militancia de cara a las legislativas bonaerenses del próximo domingo.

Durante su paso por el Club Villa Ángela, y en el marco del cierre de campaña de La Libertad Avanza, Milei cantó junto al público “saquen al pingüino del cajón”. El exmandatario falleció de un paro cardíaco un 27 de octubre.

A la militancia peronista y a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/e0a3kGhh26 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 4, 2025

“Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia... y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificados con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no sólo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa”, opinó la extitular del Senado al comienzo de la grabación.

Y sumó: “Anoche, en Moreno, los argentinos vimos no sólo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra”. Para la exmandataria, hay que ser “muy caradura” para alegar que “las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana [Karina Milei]”. Este fragmento hace referencia al escándalo sobre presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que se destapó tras la filtración de audios editados y obtenido de manera clandestina con la voz del extitular del organismo Diego Spagnuolo.

“¿Se acuerdan de aquel boxeador panameño al que le decían “Mano de Piedra Durán”? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como “cara de piedra Milei”, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y relató toda la tramoya con los laboratorios, las droguerías y demás, no fue ningún opositor", chicaneó.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner observa desde el balcón de su departamento en San José 1111 TOMAS CUESTA - AFP

Y completó: “El que dijo todo eso —y todos los argentinos lo escuchamos— es la misma persona con la que Milei compartía la ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y, además, a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso, lo dicho por el presidente no sólo resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano".

Con respecto a los ataques a la caravana de Milei en Lomas de Zamora, la exvicepresidenta consideró que no se trató de un intento de asesinato y tildó al jefe de Estado de “ridículo”. “Se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que, gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr. Y fíjense en algo: sin embargo, nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática", reforzó Cristina Kirchner.

La dirigente peronista cerró su mensaje con una reflexión. “Creo sinceramente que todos necesitamos recuperar el eje de lo que esperamos y aspiramos de un presidente, aún cuando no lo hayamos votado, aún cuando no compartamos ninguna de sus ideas. Es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal”, dijo.

Y sentenció: “Por eso, este domingo 7 de septiembre es fundamental que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo, sobre todo, a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno, ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas”.

La desgrabación completa del audio de Cristina Kirchner

Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificados con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no sólo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa. Porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse, hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes, y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno.

Anoche, en Moreno, los argentinos vimos no sólo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra. Porque hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. ¿Se acuerdan de aquel boxeador, creo que era panameño, que le decían “Mano de Piedra Durán”? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como “cara de piedra Milei”, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y relató toda la tramoya con los laboratorios, las droguerías y demás, no fue ningún opositor.

El que dijo todo eso —y todos los argentinos lo escuchamos— es la misma persona con la que Milei compartía la ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y, además, a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso, lo dicho por el presidente no sólo resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano.

Finalmente, en cuanto a eso de que lo quisieron matar, presidente Milei sólo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que, gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr. Y fíjense en algo: sin embargo, nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente, de algún modo, trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente.

Perdón, pido perdón si me fui un poco del motivo de este mensaje, pero no podía dejar de expresar lo que pienso y siento frente a lo que anoche tuve que ver y escuchar. Creo sinceramente que todos necesitamos recuperar el eje de lo que esperamos y aspiramos de un presidente, aún cuando no lo hayamos votado, aún cuando no compartamos ninguna de sus ideas. Es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal: es su obligación.

Por eso, este domingo 7 de septiembre es fundamental que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo, sobre todo, a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno, ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas.

Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho.