Cristina Kirchner confirmó que el miércoles se presenta en Comodoro Py y dio sus motivos para la prisión domiciliaria

La expresidenta Cristina Kirchner escribió este viernes un descargo tras ser condenada en la causa Vialidad por la Corte Suprema de Justicia en el que -entre críticas al máximo tribunal- confirmó que se presentará para notificarse en Comodoro Py el próximo miércoles 18 de junio. Además, dio los motivos por los que pidió la prisión domiciliaria en su casa de Monserrat.

Su abogado, Carlos Beraldi, ya solicitó que la expresidenta quede recluida en ese domicilio porteño, luego de que la Corte firmara una sentencia definitiva en su contra de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto por el manejo de la obra pública en Santa Cruz cuando estuvo en la Casa Rosada. El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“El martes, cuando el triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral N° 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat. No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal“, indicó la expresidenta, en medio de las críticas de la oposición y de sus detractores, que le achacan querer mejores condiciones que otros detenidos.

Entonces, Cristina Kirchner primero habló de “motivos institucionales” para estar detenida en ese departamento, donde ahora hay vigilias de militantes y que tiene un balcón por el que la jefa del Partido Justicialista (PJ) sale a saludar cada tanto durante el día.

Guardia en la casa de Cristina Kirchner en San José y Humberto Primo, este viernes

“Fui presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida. Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura", marcó.

Después, dijo que a esta cuestión se suma otro motivo “verdaderamente más grave” y “definitorio” para la resolución que debe tomar el tribunal. “El 1 de septiembre de 2022, cuando desempeñaba la vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como Vialidad, que culminó este martes con ‘el fallo que sí salió’“, indicó sobre aquel día en que Fernando Sabag Montiel (detenido) gatilló un arma en su cabeza camuflado entre seguidores K que iban a alentarla por su situación judicial a su casa de Recoleta.

“El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos", se quejó la expresidenta sobre el devenir de la causa que investiga a quienes quisieron matarla.

Cristina Kirchner, en el interior de su departamento de Monserrat, junto al gobernador Ricardo Quintela, que fue a visitarla el jueves

Por último, la exmandataria deslizó un comentario al respecto de la decisión judicial que contó ayer LA NACION, acerca de la notificación que hizo el tribunal a Migraciones para clausurar toda posibilidad de que pueda radicarse en un país sin tratado de extradición con la Argentina y permanezca allí a la espera de algún cambio en el escenario político.

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y además lo sobresea”, dijo la expresidenta, en un dardo al exoperador judicial macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se instaló en Uruguay para no responder ante la Justicia local en una causa por persecución contra opositores políticos y quedó autorizado a pagar una fianza millonaria para ser eximido de prisión.

Entonces, fue ahí que Cristina Kirchner confirmó: “Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.