Cristina Kirchner criticó la decisión del fiscal de enviar a juicio la investigación por el atentado en su contra

La vicepresidenta Cristina Kirchner consideró “un acto de consagración de la impunidad” la decisión del fiscal Carlos Rívolo de pedir la elevación a juicio de la causa por el atentado contra su vida solo con respecto a Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y el jefe de ambos, Gabriel Carrizo, todos vendedores de copos de algodón de azúcar. La vicepresidenta se quejó de que no se incluyera entre los que irán a juicio al diputado Gerardo Milman (Pro) y a los militantes de Revolución Federal, a quienes acusa de estar detrás del intento de magnicidio.

Las quejas de la vicepresidenta, de fuerte tono político, contrastan con su postura en el expediente, donde su abogado dijo por escrito que se oponía e elevar a juicio el caso porque restaban pruebas pendientes, pero, al mismo tiempo, afirmó que en caso de que se considere concluida la investigación respecto de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, Cristina Kirchner iba a acusarlos, porque de lo contrario no podría mantener la querella en el juicio oral.

Lo cierto es que el dictamen del fiscal Rívolo abarca a las personas procesadas -con procesamiento firme- que están detenidas, mientras el resto de las pistas sobre los acusados por la vicepresidenta continúan siendo investigadas en la fiscalía y en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, en paralelo al juicio oral contra el autor material del ataque, su novia y su jefe.

Carlos Rívolo Archivo

La vicepresidenta, en una carta publicada en sus redes sociales, dijo que Rívolo “dio por cerrada la investigación”, lo que no es preciso, ya que el caso se sigue investigando. Indicó que el fiscal “omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”. Es que el dictamen se refiere a las personas elevadas a juicio, sobre las que concluyó la investigación.

“No hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido”, declaró la vicepresidenta, al asumir que el caso quedaría así empantanado, solo con los autores identificados hasta ahora por el atentado.

Cristina Kirchner afirmó: “ Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa ”.

02/09/2022 La jueza Capuchetti entra a la casa de Cristina Fernández para tomarle declaración POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL ARGENTINA TÉLAM/EGURZA_VICTORIA

El mensaje de la vicepresidenta señala que Rívolo mencionó “las pruebas producidas en relación con la línea Milman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa. Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, exasesora de Milman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich, en Av. De Mayo”.

La colaboradora de Milman explicó que, a pedido de Milman, un técnico borró su celular. Dijo que buscaba evitar que se filtraran fotografías íntimas y puso el teléfono a disposición de la Justicia.

“Curiosamente, este hecho es el único ‘olvido’ de Rívolo al repasar los testimonios brindados en la causa. Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Milman han resultado incriminatorias”, afirmó la vicepresidenta.

El abogado de Cristina Kirchner, Manuel Ubeira Télam

Cristina Kirchner señaló que “toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”.

E insistió en vincular el caso de las agresiones y amenazas de integrantes de Revolución Federal con el atentado en su contra, cuando la Cámara Federal y los propios jueces señalaron que no hay evidencia que los vincule . “En otra investigación inexplicablemente separada a la del atentado, hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones seudo políticas violentas y los perpetradores del ataque”, escribió Kirchner.

La vicepresidenta destaca que cuando se habla de los mensajes recibidos por Carrizo, por ejemplo, que señalan “ahora vamos a matar al jefe de La Cámpora”, el fiscal solo considera “que su única intervención fue otorgar un arma que no se usó” y “no se expresa en lo más mínimo respecto al borrado del celular de Sabag Montiel, cuyo contenido se perdió el día del intento de asesinato con una intervención, cuanto menos, negligente de la jueza”.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel Collage

“Esto se vincula con que Rívolo no se expresa respecto de las medidas de prueba pendientes de producción, que hacen inadmisible elevar la causa a juicio”, afirmó la vicepresidenta.

No obstante, en su escrito, cuando le pidieron opinión sobre elevar el caso a juicio, Cristina Kirchner señala que reclama la realización de una batería de medidas de prueba, pero que subsidiariamente entiende que el caso debe ser elevado. Esto es así porque si no lo hiciera no podría sostener la acusación en el proceso oral.

“En el ejercicio de nuestros derechos como acusación privada, nos opondremos a la elevación de la causa a juicio. Por un lado, porque entendemos que está pendiente la producción de muchas medidas de prueba sumamente relevantes. Por otro lado, porque consideramos que elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y que daña el descubrimiento de la verdad”, sostuvo su abogado, José Ubeira. No obstante, el escrito manifiesta que ante la posibilidad de que se considere concluida la investigación con las imputaciones contra Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, la querella acusará a los tres “con el fin de mantenerlo para la instancia oral”.

Dijo la vicepresidenta que “no se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde ‘atrás’”.

“ Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta ”, concluyó la mandataria.

