Cristina Kirchner cuestionó la asistencia financiera de Estados Unidos y el apoyo de Trump a Milei

En un nuevo mensaje contra Javier Milei, la expresidenta Cristina Kirchner criticó la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a la Argentina y la reunión del mandatario argentino con su par estadounidense, Donald Trump, en Nueva York.

“Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos... Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares...”, afirmó.

A través de una publicación en su cuenta de X, sumó: “Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016... se ha tornado inmanejable. Mirá hermano... te lo digo sinceramente... la ‘ayuda’ de ‘las fuerzas del norte’ (me parece que “las del cielo” están medio cabreras con vos) es pan para hoy y hambre para mañana... los dólares que te entran por la puerta de adelante... se te van por la puerta de atrás. ¿qué parte no entendés?”.

Las declaraciones de la expresidenta contra Milei llegaron luego de que Estados Unidos ratificara este miércoles su intención de apoyar financieramente a la Argentina.

“El Tesoro está en este momento en negociaciones con funcionarios argentinos por un swap de US$20.000 millones con el Banco Central”, informó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La noticia se reflejó en una fuerte caída del riesgo país, que actualmente se ubica en 917 puntos básicos, equivalente a una caída de 106 unidades (-10,36%). Asimismo, las acciones treparon hasta 8% en el exterior y el dólar se alejó del techo de la banda de flotación.

En el Banco Nación, el dólar minorista se vendió a $1360, es decir, bajó $25 en relación al martes (-1,8%). En tanto, el precio promedio del mercado es de $1383,75, según el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central (BCRA).

El mensaje completo de Cristina Kirchner contra Javier Milei

“¡Che Milei! ¿viste que al final era el dólar?...

Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos...

Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares...

Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016... Se ha tornado inmanejable.

Mirá hermano... Te lo digo sinceramente... La “ayuda” de “las fuerzas del norte” (me parece que “las del cielo” están medio cabreras con vos) es pan para hoy y hambre para mañana... Los dólares que te entran por la puerta de adelante... Se te van por la puerta de atrás. ¿qué parte no entendés?

Y sino... Pregúntale a Sturzenegger y a Bullrich como le fue a de la Rúa y a la Argentina con el megacanje y el blindaje.

Pero lo peor de todo... “economista experto en crecimiento con y sin dinero”... Es que no solo no te hacés cargo del fracaso de la macro... Sino que no te querés notificar que el mayor desastre lo armaste en el vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos.

Hoy, 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados... ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney... Es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler...

Más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos... Y la mayoría no llega a fin de mes.

Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior.

Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei... ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Daaale...

A propósito... ¿dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser Presidente? al final.... ¡No solucionaste nada y empeoraste todo!

P/D1: el intento de reelección fracasado de Mauricio Macri (también auspiciado por Trump), nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45 mil millones de dólares.

Ahora... Las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI... Sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo... Más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF... El REPO... El oro en Londres... Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo.

¡Viene salado el precio que pagan los argentinos por tener gobiernos de derecha!

P/D2: ¡Che Milei... Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles... ¿Ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el tesoro de los EE.UU. por 20 mil millones de dólares más para “tu reelección” (Trump dixit)?

¡Ay Dios... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?“.