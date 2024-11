Cristina Kirchner defendió la gratuidad universitaria: “Ese es el país que Javier Milei quiere destruir”

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar este viernes contra Javier Milei, esta vez sobre el conflicto universitario. En el aniversario de 75 años de gratuidad universitaria, la exmandataria atribuyó la política a “una decisión de [Juan Domingo] Perón” y criticó la ideología de la gestión libertaria: “Ese es el país que Milei quiere destruir y que vamos a defender todos los días” .

Su comentario surge en medio de la disputa del Gobierno con las universidades nacionales no solo por la falta de actualización que compense las pérdidas por inflación de sus financiamientos y el salario personal docente y no docente, sino también por las auditorías que realizará a las casas de altos estudios.

Se cumplen 75 años de gratuidad universitaria. Una decisión de Perón que permitió que millones de argentinos y argentinas puedan ir a la Universidad.



Este es el modelo que defendimos y profundizamos durante nuestra gestión, en la que inauguramos 17 nuevas universidades… pic.twitter.com/kTMxGqJVv6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 22, 2024

En este contexto, la exvicepresidenta compartió un video de Perón donde comentaba sobre la universidad pública y gratuita. “Se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes, ni nada. Era totalmente gratis. El Estado pagaba eso, de manera que tanto el pobre como el rico podían ir”, dijo en ese entonces.

En el video, Cristina Kirchner también incluyó un fragmento de un discurso propio: “Cómo es este tema de poder haber terminado nuestra gestión con que cada provincia contara con una universidad, pero que además, en lugares como el AMBA, el conurbano bonaerense o la provincia de Buenos Aires -porque también hay universidades en el Interior, 18 millones de habitantes, el 40% de la población-, pudieran contar también con universidades que permitieran ser a muchísimos, a la mayoría de los que egresan, el primer universitario de la familia”.

Milei en la cumbre del G20 en Rio de Janeiro, Brasil. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

“Por eso cuando algunos o algunas, muy poquitos, mediocres han criticado a las universidades del conurbano bonaerense o la creación de universidades es porque siempre han visto al país desde el helicóptero, por el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades diversas profundas que tiene nuestro país”, agregó.

A principios de octubre la Procuración del Tesoro habilitó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a realizar controles sobre las casas de altos estudios. Inmediatamente la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que iniciaría acciones legales contra la medida, ya que la Ley de Educación Superior (24.521) establece que las universidades nacionales tienen autarquía económico-financiera.

Recorrida por universidades un día después de la masiva marcha contra el recorte presupuestario y en defensa de la educación pública. Facultad de Medicina a oscuras Ricardo Pristupluk

El conflicto, que ya lleva meses de desarrollo, no es lejano al Presidente, que apuntó repetidas veces contra las universidades nacionales en discursos y entrevistas a medios de comunicación. Constantemente comentó que aquellas universidades que no permitían sus auditorías se encuentran “sucias”.

“Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que sea no arancelada. Gratuita no es, es no arancelada. Alguien la está pagando, la pagan los que no van. El que va [a la universidad] es beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. No es que es gratis. Pero no está en discusión ni la universidad pública ni que sea no arancelada”, dijo Milei a principios de octubre en LN+, y agregó: “No se pagan los impuestos voluntariamente, sino a punta de pistola. ¿Por qué entonces tanto problema porque las queremos auditar? ¿Quién no quiere ser auditado? El que está sucio. Este revuelo es tomar una causa noble, como la universidad, y ocultar los curros de los delincuentes”.

