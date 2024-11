Francos dijo que es posible que el Gordo Dan se postule en 2025: “Sería un buen candidato”

El evento en el que el tuitero libertario Daniel Parisini (conocido como “El Gordo Dan”) presentó a la agrupación Las fuerzas del cielo y la llamó el “brazo armado” de La Libertad Avanza (LLA) todavía genera repercusiones. Este viernes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó el acto del sábado en San Miguel y habló sobre el futuro del ahora streamer. “Sería un buen candidato”, deslizó el ministro coordinador.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Parisini integre una lista para las elecciones legislativas de 2025, Francos lo elogió e indicó: “ Yo creo que es posible. Sería un buen candidato. Es un militante de las ideas liberales de la libertad, digamos, en términos como lo hemos venido planteando ya hace bastante tiempo. Las expresa con mucha claridad”.

En diálogo con Urbana Play, el jefe de Gabinete puso paños fríos a la polémica que generó el acto del tuitero. Y es que luego de presentar al grupo como “el brazo armado” de LLA, los integrantes de la nueva agrupación recibieron una denuncia penal (la hizo el diputado socialista Esteban Paulón) por incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva que no solo apuntó a Parisini sino también a funcionarios y legisladores que formaron parte del acto -como el intelectual de derecha y titular de la Fundación Faro, Agustín Laje; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; el secretario de Culto, Nahuel Sotelo; y el jefe del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo-. Ante esto Francos intentó poner paños fríos y no condenó el hecho.

“Yo creo que es mucho más lo que se genera alrededor de la comunicación, de los tuits, de todo eso, que lo que es en la realidad. Es un profesional, es médico, es alguien que tiene mucha experiencia, que se expresa claramente. Me parece que asimilarlo a posiciones, como se ha hecho a partir del acto del otro día, de posiciones más extremas, no tiene sentido. Si uno habla con él, es una persona absolutamente normal, equilibrada, que cree en la libertad de todos los hombres, que está en contra de lo que ha sido el sistema político hasta ahora y lo expresa a veces más duramente, cuestionador del status quo, que es una persona que quiere cambiar, que quiere que la Argentina cambie lo que ha sido su actividad política, su actividad pública”, insistió el funcionario de la administración de Javier Milei.

Tras ello, sumó: “Creo que ha sido mucho más exagerada la repercusión y los comentarios que se han hecho sobre ese acto de un grupo de militantes del espacio que decidieron trabajar en conjunto, como organización interna dentro del espacio, que lo que son en realidad. Yo no les doy la trascendencia, personalmente, que le han dado”.

En otro tramo de la entrevista, Francos negó que se haya hablado de “armas” en el acto y dijo a qué se refería Parisini. “¿Quién habló de las armas? Las armas a las que se refirió son las armas que tiene la democracia. Es el uso de la palabra a través del celular y de Twitter, que es la utilización que se hace hoy en la política. Yo no la tenía cuando empecé en la política. Hoy se utiliza un mecanismo mucho más sofisticado. Las redes son importantes para la difusión de las ideas políticas, pero de ahí a interpretar que esto es una milicia armada con armas de fuego... no”, consideró.

Igualmente, volvió a reiterar que “ninguno está pensando en atentar contra el sistema democrático” y marcó: “Lo único que pretenden es cambiar las formas de hacer política, pretender un país distinto, un país con más libertades”. Finalmente, tildó de “violentos” a los grupos opositores que agredieron en algunas ocasiones a libertarios, como ocurrió con Fran Fijap. “Yo me acuerdo hace poco tiempo atrás algunas de las manifestaciones que se hicieron en contra de LLA, he visto la violencia de grupos que nos atacaban o que atacaban a algunos de nuestros dirigentes, que los golpeaban, que les hacían una manifestación violenta en serio, por lo cual, atribuir a estas declaraciones violencia... la verdad es me parece que violencia es lo otro”, cerró.

Tal como publicó LA NACION, Las fuerzas del cielo se constituyó como el punto de encuentro de diversas expresiones partidarias que surgieron al calor del fenómeno Milei, pero que carecían de integración nacional. Los armadores de Milei dicen que las “unidades básicas libertarias” están en auge. En los últimos meses, de hecho, LLA inició un nuevo proceso de reproducción militante. Tras haber apelado a las redes sociales como una herramienta crucial para llegar al Gobierno, el oficialismo comienza a replantear sus estrategias con el fin captar adeptos y agruparlos en el territorio. En especial, con miras a las elecciones legislativas de 2025.

