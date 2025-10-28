Cristina Kirchner pidió que se revoque el archivo de la causa contra Gerardo Milman

Cristina Kirchner pidió ante la Cámara Federal que se revoque el archivo de la causa que investigó a Gerardo Milman por su presunto involucramiento en el ataque fallido en su contra, en 2022, por el que recientemente condenaron como autores materiales a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Lo hizo a través de su abogado en la causa, Marcos Aldazabal, en una audiencia que celebró la sala I de la Cámara Federal y de la que fue parte el propio Milman, quien también pidió que se revoque el archivo en su contra, pero para que se ordene directamente su sobreseimiento.

En su descargo, el abogado de la expresidenta dirigió una andanada de críticas contra la “arbitraria” y “sorpresiva” decisión de la jueza María Eugenía Capuchetti de cerrar la parte de la investigación que atañe a Milman, quien quedó indirectamente asociado a una presunta planificación del ataque por las declaraciones en la Justicia de Jorge Abello, un asesor del kirchnerismo en Diputados que aseguró haberle escuchado decir, antes del ataque y en un bar frente al Congreso, la siguiente frase: “cuando la maten, yo estoy camino a la costa“.

Milman hoy en la audiencia ante la Cámara

Aldazabal sostuvo que, además de prematura -porque todavía existían medidas de prueba en curso-, la calidad jurídica de la decisión de Capuchetti era baja. Cuestionó la lógica detrás de sus argumentos y señaló que la magistrada no analizó, sino que hizo una mera “transcripción”, de la declaración espontánea de Milman, en mayo pasado, cuando se presentó en el juzgado y declaró por más de cinco horas.

El abogado recordó también que el celular entregado por el exdiputado a la Justicia no era el que tenía al momento de los hechos. “Dio la contraseña un año y medio después”, completó Aldazabal. “La información pasa de un teléfono a otro. No se está investigando si se borró o no un mensaje”, contrapuso, a su turno, el abogado de Milman, Mauricio Castro, relativizando ese episodio.

“El objeto [..] fue investigar si existía detrás de los autores materiales [por Sabag Montiel y Uliarte], alguna persona que haya o financiado o investigado este penoso hecho que padeció la señora Kirchner”, describió el letrado. “Parece bastante evidente que detrás de estos sujetos no hay nadie que haya financiado”, añadió.

A lo que añadió que “todas las personas que estaban aquel día en ese bar [...] coincidieron en que el señor Milman no dijo esa frase que Abello interpretó“. Los escucharon los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que deberán resolver si confirman o no el cierre de esta parte de la investigación.

Los magistrados de la Sala I Télam

En paralelo a este expediente -que también tiene bajo la lupa al accionar de la Policía Federal- discurre otra causa que investiga al asesor Abello por falso testimonio. Abello se presentó en la Justicia 23 días después de haber escuchado supuestamente esa frase para plantear que Milman tenía conocimiento de que iba a ocurrir el atentado.

Nadie confirmó las expresiones que Abello dijo haber escuchado en boca del diputado provincial; ni sus colaboradoras, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, ni la persona que compartía la mesa con el propio Abello.

Tampoco se encontró en su teléfono el mensaje que dijo haberle enviado a su jefe, el diputado kirchnerista Marcos Cleri, para dar cuenta de los presuntos dichos de Milman. El asesor declaró en indagatoria hace dos semanas y la jueza Capuchetti debe resolver su situación procesal.