Cristina Kirchner reaparecerá en público con su seguridad personal reforzada

Sesenta y cuatro días después de que intentaran matarla, Cristina Kirchner volverá a presentarse en un acto público. Será pasado mañana en Pilar y para ello se le reforzará la custodia de la Policía Federal que la acompaña a sol y sombra. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes del área, que evitaron precisar el número de efectivos afectados al operativo. Afuera del lugar, un microestadio en el que se espera que haya entre 8000 y 10.000 personas, habrá seguridad de la policía bonaerense y también miembros de la guardia urbana de la localidad.

El discurso de Kirchner despierta la atención en la Casa Rosada, donde algunos descuentan un nuevo embate contra Alberto Fernández. “De frente o de forma elíptica, pero algo va a decir”, evalúan en el Poder Ejecutivo. La discusión por las PASO y el reciente cuestionamientos de Kirchner por el aumento de las prepagas son algunos de los temas que en los últimos días volvieron a tensar la interna de la coalición. “Solo Cristina sabe lo que va a decir”, juran cerca suyo.

Desde la noche del 1° de septiembre en la que Fernando Sabag Montiel la apuntó a la frente con una Bersa calibre 32, la vicepresidenta se mostró solo en lugares cerrados, como el Senado de la Nación. Para su reaparición en un espacio público eligió el cierre del Congreso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En el lugar se espera que haya entre 8000 y 10.000 militantes de la UOM, entre delegados y afiliados, además de todos los secretarios de las 54 seccionales que están convocados para el cierre del encuentro. A partir del mediodía es que podría darse la aparición de la vicepresidenta, aunque el horario se está terminando de definir, según fuentes al tanto de la organización.

“Cristina está invitada a hablar, no es un acto de La Cámpora, no va a haber militancia de la organización, es el Congreso de la UOM”, detallan cerca de la agrupación liderada por Máximo Kirchner. Desde allí también explican que la decisión de presentarse allí fue porque “a la UOM siempre la unió una excelente relación” y que con su líder, Abel Furlan, que fue diputado nacional kirchnerista, “tiene una relación de afecto y es casi un halago que la haya convocado”. Al tratarse de un auditorio sindical, no sería descabellado que la vicepresidenta se refiera a la inflación y al impacto negativo en los salarios. En los gremios aliados se entusiasman con que le de un espaldarazo a su reclamo por una suma fija.

Máximo Kirchner participó hace un mes de un encuentro con delegados de la UOM; estuvo allí Abel Furlan, que será el anfitrión de Cristina, el viernes Captura de TV

“Ella está muy bien y a la vez preocupada por las situaciones de la justicia, con las liberaciones y las decisión de la Cámara (de Apelaciones) que manda a elevar parcialmente la investigación a la etapa de juicio oral. Es el atentado a una vicepresidenta, no es un robo de gallinas, amerita profundidad en la investigación”, explican desde el entorno de la vicepresidenta. “Claramente hay una instigación y esa línea de investigación no está avalada por la justicia”, completan. Señales de que algún tramo del discurso podría tener como destinatario a la Justicia.

Críticas a la Justicia

En ese sentido, en el kirchnerismo aluden a las declaraciones de Juan Martín Mena, secretario de Justicia, y hombre de extrema confianza de la vicepresidenta, quien sostuvo: “Esto de que se eleve a juicio rápido pasa a menos de dos semanas de que se conoce una posible vinculación política con el atentado. Nadie tiene interés de que se confirme esa hipótesis, pero debe investigarse”, dijo Mena en La Red.

Mena también cuestionó: “Todos sabemos que partir una causa en tramos es la mejor garantía para la impunidad de conocer acabadamente toda la verdad de un determinado hecho. Lo residual, lo que queda por investigarse, no se termina de investigar nunca”.

Desde el kirchnerismo también señalan la disconformidad con la Justicia “por no investigar la pista del diputado Gerardo Millman”, a pesar de que dos personas de su entorno y él mismo se pusieron a disposición de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

En todo ese escenario judicial, desde el kirchnerismo apuntan las críticas a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que intervienen en el caso y que fueron cuestionados desde que se dieron sus traslados durante el macrismo. Enmarcan desde el oficialismo que todo se da en un contexto de “persecución” en el que “en el atentado orientan todo hacia la custodia y los compañeros que estaban presentes y actuaron todos bien. Sin profundizar en autores intelectuales”.

Cristina Kirchner saluda desde un balcón del Senado el día posterior al pedido de condena expuesto por el fiscal Luciani

En referencia al acto de este viernes y las liberaciones que se dieron esta semana de algunos de los detenidos por el caso, quien habló fue el senador kirchnerista, Oscar Parrilli. En diálogo con El Destape, el neuquino se refirió a la Seguridad del acto y consideró que “es preocupante que los larguen tres días antes. No significa que nadie vaya a hacer nada pero el mensaje es que no pasa nada”. Tras lo que señaló que “se están tomando todas las medidas de seguridad”.

Para eso se reforzó su custodia personal, a cargo de la División Custodia Presidencial de la Policía Federal (PFA), según pudo saber LA NACION por altas fuentes del área, que evitaron precisar el número de efectivos que participarán del operativo que cubrirá exclusivamente la seguridad personal de la exmandataria. Además, en las afueras intervendrá la bonaerense y la guardia urbana de Pilar.

Cerca de Kirchner explican además que “es una persona que toda la vida se dedicó a la política y más allá de estas circunstancias que vivió, sabe que tiene que volver a la escena pública”.