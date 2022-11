Se acentúa la dispersión de la derecha en la provincia de Buenos Aires y qué impacto podría tener en Juntos por el Cambio

escuchar

De las 28 listas de candidatos a diputados nacionales que compitieron en las elecciones primarias del año pasado en la provincia de Buenos Aires, al menos 10 eran opciones de derecha. La oferta era variada: iba desde la modelo Cinthia Fernández a Alejandro Biondini, conocido por reivindicar a Adolf Hitler y el nazismo, hasta los excombatientes de Malvinas José Luis Gómez Centurión y Juan Carlos Neves. La mayoría no logró superar el umbral necesario para llegar a los comicios generales. Quienes sí lo hicieron fueron José Luis Espert (Avanza Libertad) y Cynthia Hotton, quien logró superar apenas el 1,5% recién a partir del escrutinio definitivo. Finalmente, entre los dos sumaron cerca de diez puntos que resultan relevantes pensando en el escenario para 2023. Teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es el distrito electoral más grande del país -indispensable para llegar a la Casa Rosada- y alcanza con un voto para ganarla.

Pese a haber asegurado que uno de sus objetivos era convertir a su fuerza Avanza Libertad en nacional, José Luis Espert finalmente volverá a apostar a la provincia. El diputado nacional confirmó que se suma a la pulseada por el sillón de Axel Kicillof y hará pasado mañana el lanzamiento de su candidatura en un boliche, en el barrio porteño de Palermo. Allí, presentará su plan de gobierno para la provincia. El martes adelantó los equipos técnicos con los que está trabajando. Entre los más de 20 dirigentes, está Luis Rosales, que lo acompañó cuando se presentó en las presidenciales de 2019.

La agenda del diputado liberal ya anticipaba esta jugada porque su actividad se concentró en el territorio bonaerense con recorridas programadas por los municipios. En las elecciones del año pasado, con un 7,5%, Espert se ubicó tercero y consiguió dos bancas en la cámara de Diputados y otras tres en la bonaerense. Los 660 mil votos le permitieron repetir que era “el liberal más votado del país”, una medalla que Javier Milei no pudo conseguir.

"Dialogamos con todo el equipo sobre los ejes del Plan de Gobierno que presentaremos el 4 de noviembre, el cual venimos elaborando hace meses. Proyectamos el cronograma de trabajo de los próximos meses, en donde se profundizara cada área involucrada.", afirmó Espert y presentó los equipos técnicos que lo acompañarán como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Avanza Libertad

Milei logró sumar a sus filas varios integrantes de la tropa de Espert, entre ellos la diputada nacional Carolina Píparo y dos de los legisladores bonaerenses: Nahuel Sotelo y Constanza Moragues. Sotelo, que participó en el armado de Espert, es uno de los que busca colaborar con su agrupación “La Julio Argentino” en el armado bonaerense de Milei.

Victoria Villarruel también se anota en ese territorio desde que encabeza el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. Aunque hoy ya reconocen que podría ser candidata a gobernadora, en su equipo argumentan que la diputada se involucró para “ordenar el espacio”. Villarruel comenzó a participar de reuniones con vecinos en el conurbano. La idea detrás de esos encuentros es generar “cercanía” y “vínculo con el territorio”, algo que La Libertad Avanza no tiene.

Milei con Victoria Villarruel, Carolina Píparo y Nahuel Sotelo en una recorrida en Quilmes

El elegido por Milei, sin embargo, es Carlos Kikuchi. El economista delegó en el exencargado de prensa del exministro Domingo Cavallo su armado nacional, que a su vez designó a Sebastián Pareja, un hombre que viene de las filas de Emilio Monzó, como el encargado de la provincia. Apuntan a conseguir dirigentes en los 135 distritos, y para lograrlo ya nombraron a 90 coordinadores que son los encargados de formar mesas en cada distrito, además de conocer el armado de la oposición en ese territorio.

“Todas las líneas que responden a Javier Milei, responden a ese coordinador”, señalan. Afirman que no habrá internas. Apuntan que todos aquellos que desean sumarse al armado podrán hacerlo, y dirimir sus candidaturas como quieran, siempre y cuando respeten al coordinador que designo la línea oficialista.

Mientras que se ponen su estructura “a disposición” para sumar a Sotelo, no hay tanta sintonía con el plan de Villarruel quien, según fuentes partidarias, no “blanqueó” cuál es su intención y continua con un armado paralelo. “Si el empleado quiere trabajar con nosotros, nosotros tenemos el partido”, desafían desde el entorno de la diputada.

Juntos por el Cambio

Quien celebró la decisión de Espert de competir en la provincia fue Diego Santilli, el candidato del larretismo para disputar ese distrito. “Me gustaría tener una PASO más ampliada en la provincia de Buenos Aires y competir con José Luis”, afirmó el diputado en Canal 9. El exvicejefe de gobierno porteño remarcó que cree en “la gran PASO”, y se sinceró: “A mi me gustaría, me gustaría no perder votos, que la oposición pierda votos”.

Santilli ya había expresado este deseo a pocos días de las generales. “Tenemos una visión parecida con Espert y Hotton”, apuntó y blanqueó su intención de seducirlos para evitar perder los “puntos por derecha” que perdieron el año pasado.

A Hotton ya la sumaron. La exdiputada ya tiene incluso su foto con Horacio Rodríguez Larreta. Se mostraron juntos en la celebración por los 40 años de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. “Estamos consolidando con Cynthia un espacio de representación muy importante en la provincia. Tenemos la oportunidad histórica de construir una alternativa superadora a este gobierno que ha destruido los valores del esfuerzo, del mérito, del trabajo y el progreso”, dijo Santilli. En esa misma línea se expresó Hotton, y afirmó: “Con Horacio y Diego tenemos el deber de promover los valores de la familia, del diálogo y del encuentro entre los argentinos, es por eso que celebramos esta jornada de unidad”.

Larreta, Hotton y Santilli participaron de la celebración por los 40 años de ACIERA en el CCK +Valores

Espert, por su parte, dijo que iría por un espacio propio, aunque varios integrantes de su tropa lo abandonaron por sus coqueteos con la principal alianza opositora. El fin de semana participó del primer congreso provincial de Republicanos Unidos, la fuerza que tiene como referente a Ricardo López Murphy. En donde además de los dos economistas, estaban Hotton y Javier Iguacel.

En 2021, en sintonía con la idea de Santilli, Espert propuso “hacer una gran PASO entre los opositores para ir contra Kicillof” y Larreta intentó sumarlo a la interna entre Diego Santilli y Facundo Manes en Buenos Aires. Pero la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia no aceptó bajar el piso electoral para el sistema D’Hont, como reclamaba el economista. En el larretismo responsabilizan a los radicales, lilitos y Jorge Macri (Pro) por esa negociación fallida.

Todo el trabajo que hay que encarar para cambiar la Provincia solo es posible con experiencia y decisión política. Dos cualidades que @mariuvidal demostró tener y que compartimos con @AlexCampbellOK y todo el equipazo de San Miguel: @miguelnietosm, @jaimemendezh y @delatorrej.💪 pic.twitter.com/ZnZ0Xj3nzL — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 28, 2022

Algunos liberales se ilusionaban con una boleta que lleve a López Murphy como presidente, Espert como candidato a gobernador y Roberto García Moritán para la Ciudad, pero esa opción tambalea aún más desde que el “bulldog” anunció que no se baja de la pelea por la Ciudad.

Mientras tanto, Bullrich sigue reclutando figuras en su frente bonaerense contra la dupla Santilli-Larreta. La exministra de Seguridad, se mostró ayer con el intendente de Lanús, Nestor Grindetti. Y la semana pasada también hubo un encuentro, que no será el único entre Cristian Ritondo -el candidato de Maria Eugenia Vidal- con el senador provincial Joaquin de la Torre, uno de sus candidatos a gobernador. El exintendente de San Miguel fue uno de los comensales de la cena que reunió a liberales y referentes de Juntos por el Cambio por la visita del hijo de Jair Bolsonaro. Deberá competir, además, con Iguacel el otro candidato de las filas de Bullrich que también apunta a disputar ese mismo electorado.