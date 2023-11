escuchar

Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema de Justicia para que revoque las sentencias que ordenaron juzgarla por el caso Hotesur-Los Sauces, donde enfrenta acusaciones de lavado de dinero, y por la causa de la firma del memorándum con Irán. Es el último recurso que le queda para evitar ambos juicios, luego de que se decidió reabrir esos expedientes, donde la vicepresidenta estaba sobreseída.

Los recursos no plantean la recusación de los jueces de la Corte, a los cuales el kirchnerismo quiere destituir mediante un juicio político. La defensa entiende que no hay razones técnicas para el planteo y no recibió instrucciones de la vicepresidenta para intentar correr a los magistrados del máximo tribunal de estas causas.

En paralelo con el ingreso de estos dos recursos de queja a la Corte Suprema de Justicia, Cristina Kirchner recusó a los jueces que salieron sorteados para juzgarla por el caso de la firma del Pacto con Irán, según dijeron a LA NACION fuentes allegadas a la vicepresidenta.

Son los magistrados Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Alberto Beraldi, planteó que los magistrados intervinieron en alguno de los juicios conectados con la investigación del atentado terrorista ocurrido en 1994 contra la sede de la mutual judía AMIA. Por eso, entendió que estos tres jueces no pueden integrar ahora el tribunal que juzgue a los acusados de firmar un pacto internacional con Irán para facilitar la indagatoria de los iraníes y libaneses que están prófugos por la voladura de la AMIA porque ya actuaron antes en casos conexos.

Cristina Kirchner y su abogado Carlos Alberto Beraldi Archivo

Es el mismo argumento que esgrimió la Cámara de Casación cuando excluyó a la jueza Sabrina Namer de este caso. Ella fue apartada por la Cámara de Casación porque había sido titular de la UFI-AMIA y allí investigó hechos del atentado que estaban relacionados con la firma del pacto con Irán.

En su recusación, Beraldi entendió que los jueces Basso y Ríos no deberían integrar el tribunal por el caso del memorándum porque actuaron en un juicio en el que absolvieron al exreducidor de autos y ahora abogado Carlos Telledín, acusado por el ataque a la AMIA. Argumentó la defensa que su imparcialidad está contaminada por esa intervención.

En el caso del juez Giménez Uriburu, la defensa de la vicepresidenta recordó que él mismo se había excusado de intervenir en una causa relacionada con el ataque a la AMIA por su relación con el exjuez federal Juan José Galeano, el primer magistrado que investigó el atentado, que finalmente fue condenado por encubrimiento. Giménez Uriburu era funcionario en ese juzgado federal.

Para decidir estas recusaciones se deberá designar a un tribunal oral que analice el asunto y luego esa decisión se puede recurrir a la Cámara de Casación.

Al mismo tiempo, los jueces Basso y Giménez Uriburu se excusaron de intervenir en este nuevo juicio contra Cristina Kirchner. Plantearon que tienen mucho trabajo y no pueden conciliar sus agendas. Giménez Uriburu, además de sus casos de Comodoro Py, interviene en una megacausa de corrupción en Mar del Plata y debe viajar todas la semanas. Basso tiene los juicio de su tribunal, es suplente en otro tribunal oral que juzgará la segunda parte de la causa Vialidad y es suplente en otro tribunal en La Plata.

La Cámara de Casación convocó para el martes a una reunión para determinar si admitía o no las excusaciones de Basso y Giménez Uriburu, pero ante estos planteos de recusación de Cristina Kirchner, el encuentro se suspenderá a la espera de que se resuelva el pedido de apartar a los jueces.

Esto congela por ahora una definición sobre la integración del tribunal que realizará ese juicio por el pacto con Irán, al menos hasta que se resuelvan las recusaciones. Pero hay otro asunto que pone en pausa ese juicio y es el recurso de queja de Cristina Kirchner ante la Corte.

Los jueces de la Corte Suprema: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Si bien no hay ninguna regla que lo disponga, el criterio de algunos tribunales orales es que no corresponde avanzar con la realización de un juicio, su organización y la definición de una fecha de inicio hasta tanto la Corte no haya resuelto el último recurso de las defensas. Por lo que una definición en este caso y en Hotesur-Los Sauces pueden demorar.

La Cámara de Casación, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en los casos Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán. Ordenó realizar los dos juicios orales, pero la puesta en práctica de esa decisión aún debe sortear los planteos de los abogados defensores.

En el caso Hotesur-Los Sauces, la vicepresidenta y su hijo Máximo están acusados de lavado de dinero, por los pagos en concepto de alquileres que recibieron de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, que habrían sido -según la hipótesis de la acusación- un retorno por sus negocios con el Estado. En el caso del memorándum con Irán, el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de morir, denunció que Cristina Kirchner buscaba con la firma de ese acuerdo internacional la impunidad de los iraníes acusados del atentado.

Temas Cristina Kirchner