La periodista y conductora Cristina Pérez fue entrevistada este domingo por José del Rio en el ciclo Comunidad de negocios, por LN+, y responsabilizó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el rumbo de la economía en el país, por el índice de pobreza del 40,1 % divulgado por el Indec y sobre una posible resistencia que se dé por las medidas del presidente electo, Javier Milei, dijo: “El club del helicóptero nunca descansa”.

Pérez, quien también presentó su libro de ficción Tiempo de renacer, ante la pregunta de Del Rio sobre si cree que habrá fuertes resistencias de la oposición ante las medidas de gobierno de Milei, dijo: “El club del helicóptero nunca descansa, pero tienen un problema, que el pueblo no los votó y los va a estar está mirando, porque a Cristina [Kirchner] se le cayeron todas las caretas, como a [Sergio] Massa, porque ellos nos trajeron hasta acá”.

Así, lo expresó la periodista: “Si el modelo de Cristina hubiese sido exitoso, estaríamos bárbaro. Y no estamos bárbaro. Estamos en una sociedad en la que si sacás los planes sociales, la pobreza llega al 60%, entonces de qué estamos hablando y la gente vio eso”.

Para ejemplificar la crisis económica que vive el país, mencionó: “The Economist hizo una nota sobre cuánto tiempo llevaba hacer una operación en la Argentina de exportación en términos de horas: 166 horas versus tres horas promedio en la Organización Mundial del Comercio. Somos una economía oxidada en la que Milei le tiene que hacerle RCP porque la pusieron en coma inducida para decidir ellos [por el Frente de Todos] todo y para que la poca plata que hubiera discurriera en el Estado como si fuera un pasamanos”.

Luego, reforzó: “El Estado es como un pasamanos de plata, pero que ya no producía bienes públicos porque servía para que ellos hagan negocios, para que bajo la mesa pasen guita, para que algunos se enriquezcan, empresarios amigos. Y hasta tal punto se olvidó en el país qué es hacer negocios, que los empresarios hacían negocios sin hacer negocios porque lo hacían con la plata del Estado”.

Además, ejemplificó: “Mercado libre se tuvo que ir del país porque para ellos era una amenaza que alguien hiciera algo fuera de su control y que le fuera bien y, lo que digo, lo dije siempre”.

La periodista entonces habló de “la extorsión moral” que implantó el kirchnerismo durante sus gestiones de gobierno.

“Mi posición siempre fue esta, con respecto a la libertad y la libertad de mercado. La libertad en las personas empieza con las decisiones económicas y personales. Si no podés disponer de lo que ganás con esfuerzo, no es justo. Si tenés un país en el que dicen que el mérito no sirve, que lo que lográs con tu esfuerzo no tiene que tener resultados y que todo lo tiene que decidir el Estado, eso es la extorsión moral que impuso el kirchnerismo durante 20 años”, explicó.

Sobre el dogma del kirchnerismo y la tarea de divulgación de Milei

Pérez analizó que “la Argentina está saliendo de un dogma que impuso el kirchnerismo impidiendo que se hablara de ciertos temas porque resultaban una especie de sacrilegio, y Argentina tiene que dar este paso para poder encontrarse con el futuro porque el kirchnerismo nos instaló en el pasado como un lugar para vivir”.

En se sentido dijo que Javier Milei “originó un fenómeno de divulgación muy profundo que desarmó ese relato desde lo económico, la semana pasada alguien decía, ´pero si eliminaron la Secretaría de Comercio ¿quién va aponer los precios?´. En la Argentina olvidamos que los precios los ponen el que vende y el que compra”.

Asimismo, fue positiva: “Milei desarmó ese dogma con una tarea de divulgación que dio optimismo y una posibilidad de salir y ahora está haciendo un shock en palabras. Primero porque está pintando un escenario casi apocalíptico, de estanflación y de ajuste brutal porque está utilizando su capacidad desde las palabras para generar una expectativa real de credibilidad del plan que va a establecer y que eso lo ayude para que si las cosas salen un poco mejor, la ganancia sea de él”.

Por otra parte, comparó la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner con la estrategia de Milei para armar poder. “Milei necesita buscar gobernabilidad en ambos lados [desde Juntos por el Cambio y el peronismo], es una especie de transversalidad como cuando [Néstor] Kirchner llegó al gobierno con el 22% de los votos y planteó una transversalidad de centro izquierda. La transversalidad de Milei es conservadora con sectores peronistas y de centro derecha, y que él sabe que los va a tener más cercanos y sabe que hay un peronismo que no tiene liderazgo y tal vez no se corre, porque donde ve poder el peronismo se acerca, pero también es un riesgo porque el peronismo también traiciona. Por eso Milei ve que todo depende de él porque necesita de la mayor cantidad de votos”.

Consultada sobre si cree que esta derrota electoral marca el fin del kirchnerismo, dijo: “Una vez, una fuente muy calificada me dijo Cristina está presa del poder, entonces no se va a jubilar, está presa del poder porque depende de cualquier espacio de poder para mejorar su destino judicial que es muy complicado”.

De esa manera, detalló: “[Cristina] Va a empezar el año con cuatro juicios orales, el de los cuadernos, Otesur, el Pacto con Irán y no pudo terminar de aniquilar la Ruta del dinero K. Entonces no se puede ir del poder, necesita pelearlo hasta el fin porque le va la vida a ella y ella no fue [Carlos] Menem porque él tendió puentes políticos y ella sembró venganzas”.

