COMODORO RIVADAVIA.- En una sorpresiva e inusual aparición, Cristóbal López rompió el silencio frente al propietario de una radio de esta ciudad, que la semana pasada había acusado al empresario de Grupo Indalo de estafar a su padre. "Yo no lo estafé. Tu padre estafó a mi hermana", se defendió López al aire frente a Richy Astete, periodista y dueño de Radiovisión.

Además, en su descargo, López desmintió supuestas adjudicaciones de obras en el sur de Chubut a través de la empresa CPC, aseguró que "hace 6 meses" que no habla con su socio, Fabián De Sousa, y que "hay un entramado del Gobierno anterior contra mí", acusó.

Desde el inicio de la cuarentena, es usual ver a López en Rada Tilly, un balneario ubicado 10 kilómetros al sur de Comodoro y en cuya costanera el empresario tiene su casa.

"Hoy estoy acá por la pandemia. Si no debería estar en Buenos Aires, laburando. La verdad es que llevo seis meses y puedo venir a aclararte esto. Porque me trataste de estafador. Contale a la gente de una vez. Hace tres días que venís amenazando con eso", dijo López. Y agregó: "Vos no tenés hombría de nada. No explicás nada. Cuando tenga ganas me retiro yo. Me vas a tener que sacar vos de la radio que está muy buena. Veo que la extorsión sirve para algo. La has invertido". El periodista le dijo: "Y la terminé".

Reacio a hablar con la prensa, la irrupción de López provocó asombro en Comodoro Rivadavia, la ciudad desde donde el empresario levantó algunas de sus principales empresas. El diálogo al aire fue con el periodista Richy Astete, uno de los conductores de mayor audiencia durante la mañana. Conocido por generar polémicas, Astete habló al aire de una supuesta estafa por parte Cristóbal López a su padre, Ricardo Enrique Astete.

Ambos empresarios locales se cruzaron hace mas de tres décadas a raíz de la compra por parte de Ricardo Astete de la Forrajería Central, propiedad entonces de la familia de López. Sin dar precisiones, Astete hijo anticipó la semana pasada al aire que contaría la historia de López y una supuesta estafa que involucraría esta transacción comercial.

Ayer por la tarde, tanto López como su hermana se presentaron en la radio para aclarar la situación. La reunión fue tensa y terminó con Cristóbal abandonando el encuentro. Hoy, el dueño de Grupo Indalo fue más lejos y pidió micrófono en la radio para aclarar cualquier situación pendiente.

"Yo no rompo ningún silencio ni vengo a que escuches lo que vos pretendés. Lo que yo vengo es a preguntarte por qué dijiste al aire que yo había estafado a tu padre. Eso es lo que quiero que me contestes. Tu veneno es porque yo estafé a tu padre. Contémosle a la gente cuándo pasó eso", increpó López al dueño de la radio.

Ante el silencio del periodista, le dijo: "¿Cómo es? ¿Yo tengo que hablar al aire y vos no? Yo no estafé a tu padre sino que tu padre estafó a mi hermana, como ella ya te lo explicó ayer en la cara. Ella se quedó con vos. Yo me fui (de la reunión) porque ya había temas que no me interesaban. Mi hermana te explicó que la estafada fue ella por parte de tu papá. Vos ahí no le contestaste nada".

Ricardo Enrique Astete fue el fundador de Radiovisión en Comodoro. Radical y vinculado a la política local, fue concejal en el período 1999-2001, bajo la intendencia de Jorge Aubía. Pero fue una transacción comercial con la familia de López la que, con Astete padre fallecido, reinstaló la polémica.

López le pidió al periodista e hijo del exconcejal que le cuente "a la gente la estafa que le hicimos los López a los Astete". "Contala adelante mío. Yo no le contesto a los medios porque ustedes tienen las 24 horas del día para hablar de la gente y yo no, porque me dedico a trabajar. No a extorsionar como vos".

Y agregó: "A mí me extorsionaste. Le dijiste a un socio mío que para que no hablaran más de mí tenían que darte 400 mil dólares o comprarte una casa. A Ricardo Benedicto se lo dijiste (socio de Casino Club). Era socio y es amigo mío. Cuando pase la cuarentena no va a tener problema en venir".

Sobre la supuesta estafa, López dijo: "Tu padre estafó a mi hermana. Se quedó con la forrajería, con 4 camiones, 6 camionetas, 6 locales y la forrajería de alimentos. ¿Y sabés con qué nos pagó? Con media casa. Porque la otra mitad estaba embargada por el doctor Aubía y yo le levanté la hipoteca".

"Yo con la historia puedo hacer un libro", aseguró el periodista. Y López le agregó: "Vos lo único que podés hacer es un pasquín. No tenés capacidad para hacer un libro. Yo no soy ningún estafador. Te lo dijo mi hermana en la cara y te callaste la boquita. Me dijo mi hermana que saliste corriendo a la oficina. Sos muy macho con un micrófono y usando a la gente que te escucha. Explicame y decime dónde lo estafé. Adelante mío. Lo que pasa es que no tenés nada para decir".

En una inusual aparición pública, el dueño de Grupo Indalo negó también haber ganado la adjudicación de un acueducto: "CPC está intervenida. La justicia la maneja. Tiene un síndico. Yo no puedo ni pisar la oficina porque está intervenida. A mi no me adjudicaron nada. Tiene un interventor. Si no lo sabés, asesorate".

López le dijo al periodista: "A vos sí que no te jodió nadie para terminar las cosas. A mí me embargaron, me metieron preso, de todo me hicieron. El peronismo es diferente. Permite que los periodistas digan lo que quieran. No hay represalias como en la época del macrismo. Evidentemente me voy a ir sin que me digas en qué estafé a tu padre. Es otra de tus mentiras".

"Si querés te lo explico en C5N", lo increpó Astete. López le contestó: "No tenemos un canal para escuchar cosas de tu nivel, hermano. Pero cuando quieras salís al aire. Yo me ocupo de que salgas en mi medio explicando por qué estafé a tu padre. Estuve recontra preso 22 meses. Vos te llenaste la boca hablando. Pero ahora no decís nada". Y agregó: "Voy a venir yo de reportero".

Consultado sobre la situación de sus socios, entre los que mencionó a Fabián de Sousa, López respondió: "No tengo idea. No hablo con ellos hace seis meses. No tengo contacto como el resto de los amigos. Vos tenés más contacto con ellos. Vos sabrás mejor cómo están".

