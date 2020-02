Críticas y demandas judiciales por los cambios jubilatorios

Cambiemos anticipó una "catarata de juicios"; el defensor de la Tercera Edad dijo que las medidas son "inconstitucionales" y se presentará en tribunales Fuente: Archivo

En una declaración conjunta, los distintos partidos que integran Cambiemos criticaron la suba de jubilaciones por decreto que anunció el presidente Alberto Fernández y anticiparon una "catarata de juicios" a raíz del recorte que sufrirán millones de beneficiarios respecto de la fórmula de movilidad derogada por la administración actual.

A esos cuestionamientos se sumó el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien anticipó en distintas entrevistas que recurrirá a la Justicia para que declare "inconstitucional" el decreto.

"La medida es regresiva porque rompe los criterios de proporcionalidad y equidad", indicó Semino sobre la suba que dispuso Fernández, de 2,3% más una suma fija de $1500 a las jubilaciones y pensiones que paga la Anses. Quienes cobran el mínimo serán ahora beneficiarios de un incremento de casi 13%, lo que hace que su ingreso pase de $14.068 a $15.891. Pero por encima de los $16.195, el aumento será inferior a lo que hubieran recibido con la actualización automática que se había aprobado durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Es muy agraviante para el sistema de seguridad social y para los jubilados", dijo Semino en una entrevista para Radio Mitre.

Por su parte, los miembros de Juntos por el Cambio fueron enfáticos en su cuestionamiento a la medida. "Por primera vez en más de diez años, un gobierno actualizó las jubilaciones por decreto, discrecionalmente, según sus necesidades políticas y fiscales del momento", comienza el escrito, que lleva las firmas de los referentes Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto.

Tras repasar los números del aumento, agrega: "El esquema de actualizaciones perjudica especialmente a quienes hicieron aportes a lo largo de su vida laboral y atenta contra el valor del esfuerzo y del trabajo". El comunicado también rememora las protestas que giraron en torno a la reforma previsional que impulsó el expresidente Mauricio Macri en 2017: "La respuesta de quienes hoy están en el Gobierno fue bloquear las sesiones y promover la violencia y los lamentables incidentes que se produjeron frente al Congreso".

Sobre el nuevo sistema de actualización, el escrito sostiene que es "un paso atrás en la construcción de nuestra democracia" y que "puede generar una catarata de juicios contra el Estado, justificados".

Además de esa manifestación, algunos referentes también difundieron sus críticas por Twitter. "Vinieron a poner plata en el bolsillo de la gente, pero ajustaron el bolsillo de los jubilados", tuiteó el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Mario Negri. Incluso, indicó: "Hay que terminar con la demagogia: el kirchnerismo tiraba piedras en 2017 en el Congreso y luego, cuando llega al poder, realiza un ajuste sobre un sector al que le prometieron poner plata en los bolsillos".

En esa misma línea se manifestó la legisladora de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña: "En campaña prometieron subir 20% las jubilaciones. Mintieron. Perjudican a los que trabajaron y aportaron más de 30 años a la Argentina".

Su par Waldo Wolff consideró que "no es una mejora, es ajuste" y concluyó: "Hacia fin de año el ajuste fiscal en los haberes pasivos rondará los 100.000 millones de pesos".

Las repercusiones negativas no solo llegaron de los aliados macristas, sino también de partidos de izquierda. "Lo que no dice Fernández es que aquellos jubilados que superan la mínima van a recibir menos del 11,56%. Un ajuste a los que trabajaron toda su vida, mientras [que a] los bancos que multiplicaron sus ganancias ocho veces con [Mauricio] Macri no les tocan un centavo", escribió el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño.

El legislador habló de "ajuste" y agregó: "Entre los jubilados y los bancos, Fernández ya eligió: ¡los bancos! Todo lo contrario a lo que dijo en campaña, una estafa política". La diputada porteña del mismo frente de izquierda Myriam Bregman se preguntó: "¿Y a los bancos cuánto les recortan?". También, comentó: "El recorte empieza en los que cobran $16.200. Duro".

Además, a través de las redes se difundió la convocatoria a una movilización "al Obelisco y plazas del país" con el hashtag #15F, que ayer se reunió en el Obelisco.