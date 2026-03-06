Anses: cuándo cobro la jubilación de marzo si mi DNI termina en 5

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario completo de pagos para marzo, donde detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 5 cobrarán el lunes 16 de marzo si perciben los haberes mínimos. Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el jueves 26 de marzo.

Las fechas de pago para jubilaciones mínimas y superiores Freepik

Este mes, los jubilados percibirán un incremento del 2,88% en sus haberes, en línea con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario de $70.000, según el caso.

Anses: cuándo cobro la jubilación de febrero si mi DNI termina en 5

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: 16 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: 26 de marzo.

Pensiones No Contributivas: 11 de marzo.

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026

El monto exacto de las jubilaciones de marzo 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en marzo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $369.600,87 $70.000 $439.600,87 Jubilación máxima $2.487.063,96 - $2.487.063,96 PUAM $295.680,69 $70.000 $365.680,69 PNC (Invalidez/Vejez) $258.720,61 $70.000 $328.720,61

Cómo se distribuye el bono previsional en marzo 2026

El bono extraordinario es de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $439.600,87.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes. La Anses da a conocer su cronograma para marzo en los primeros días del mes.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en marzo 2026

Anses dio a conocer las fechas de pago de todas las prestaciones previsionales en marzo Rodrigo Nespolo

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.