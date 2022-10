Cruce entre libertarios: José Luis Espert criticó a Javier Milei por ausentarse al momento de la votación del Presupuesto 2023

escuchar

Tras la aprobación del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, el diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, salió al cruce de su par libertario Javier Milei por ausentarse del recinto al momento de votarse la tasa aeroportuaria, un tributo que el Frente de Todos introdujo para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a través de un gravamen en los pasajes aéreos.

“@JMilei, al igual que vos, yo rechacé en general el PP2023 por ser un mamaracho. A diferencia de vos, yo me quedé toda la noche para la votación en particular, NO para robar (como vos decís en el video) sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos”, escribió Espert en su cuenta de Twitter, junto a un video en el que se ve a Milei justificar su posición.

Lo cierto es que los diputados de la oposición rechazaron el nuevo impuesto, pero se quejaron de que finalmente quedó aprobado por la ausencia del bloque libertario. Pese a que suele señalar que su rol principal en la cámara es “frenar proyectos” ajenos para justificar la poca actividad legislativa del diputado, Milei no estaba en el recinto a la hora de votar el artículo correspondiente. Tampoco estaba su compañera de bloque, Victoria Villarruel, ni Carolina Píparo, quien formalmente continúa en el bloque de Jose Luis Espert -Avanza Libertad- pero últimamente se mostró más cerca del espacio de Milei. Espert sí estuvo en el momento de la votación.

Una vez finalizada la sesión, la disputa se trasladó a las redes sociales, donde varios diputados de Juntos por el Cambio lanzaron dardos contra el libertario. “Se acaba de crear la ‘Tasa Milei’, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagarán los argentinos en cada boleto de avión”, chicaneó la representante de la CC-Ari Marcela Campagnoli. “La votación la perdimos 120 a 121 del oficialismo. Si Javier Milei hubiera estado en su banca, no se creaba. No todo son discursos, también hay que votar”, cuestionó Campagnoli.

También aliada de Carrió, la legisladora Paula Oliveto aseveró que los diputados ligados a Milei “gritan, pero son funcionales a [Sergio] Massa”, en relación con el ministro de Economía, y deslizó: “No sé si son cómplices o irresponsables”.

En tanto, desde el radicalismo Karina Banfi dijo que los liberales tienen “poco apego por el trabajo” e incluso lanzó: “Gritan mucho, pero a la hora de los bifes se borran. Dicen que hay que bajar impuestos pero cuando les toca poner el traste en la silla y conseguirlo, se van a dormir”.

Comunicado de La Libertad Avanza

Luego de la catarata de críticas que recibió, Milei decidió responder a través de un comunicado partidario. “Como regla el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general”, plantearon desde La Libertad Avanza en el mensaje difundido. Y sobre la ausencia, agregaron: “No formamos parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo”.

En el texto, además, señalaron que fue la principal coalición opositora quien “habilitó la discusión” al dar quorum y remarcaron que el presupuesto fue aprobado gracias al acompañamiento de diputados provinciales y radicales.

“Como en este caso rechazamos la iniciativa nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia”, agregaron.

Javier Milei en el debate del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados HCDN

En el texto difundido por la fuerza que encabeza el economista luego apuntaron contra Juntos por el Cambio. “A la votación del mencionado artículo [Tasa de Seguridad de la Aviación] faltaron cuatro diputados de Cambiemos. Ellos fueron un diputado de Martín Lousteau, uno del gobernador radical de Corrientes, la progresista Margarita Stolbizer y el exministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos. Tampoco estuvieron dos del PTS-FIT, entre ellos el excandidato presidencial, Nicolás Del Caño; además de dos del Frente de Todos”, detallaron.

“Pero lo más grave es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio. Es el caso de Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del gobierno del PRO/Cambiemos en el Ministerio del Interior de la Nación”, agregaron.

Además, en el comunicado, la fuerza libertaria señaló que la votación finalizó con 80 votos a favor y 22 en contra y agregó: “Entre los 180 acompañaron legisladores radicales y de partidos provinciales. Los tres diputados liberales lo rechazamos”.

Por último también apuntaron contra Juntos por el Cambio por haber dado quorum a la sesión especial en Diputados en donde se discutió el presupuesto. “El Frente de Todos contaba con 117 diputados. Para alcanzar el quorum ayudaron, al sentarse en sus bancas, legisladores radicales y de partidos provinciales. De hecho el legislador 129 fue un diputado radical de Gerardo Morales, Jorge Rizzotti”, precisaron y remarcaron: “Por ende fue Juntos por el Cambio quien habilitó la discusión. Nosotros nos sentamos una vez que se consiguió el quorum”.

