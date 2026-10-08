Cuadernos de las coimas: declara personal de inteligencia que analizó llamadas de los imputados y suspendieron la transmisión del juicio

El juicio del caso de los cuadernos de las coimas comenzó este jueves con una audiencia sensible. Declaran dos personas que, según informó la Policía Federal, forman parte del cuerpo de Inteligencia y que trabajaron sobre las comunicaciones de los imputados. El debate gira hoy alrededor de ese entrecruzamiento de llamadas.

El juez Enrique Méndez Signori aclaró, ni bien comenzó la jornada: “La Policía Federal informó que dos de las personas son integrantes del cuerpo de Inteligencia”. Por este motivo, el Tribunal comunicó que se había resuelto “dejar de transmitir la audiencia”. El público presente en la sala, al momento de la declaración de esos testigos, también debió abandonar el lugar, con excepción de los abogados de las partes.

Previo a eso, la transmisión del juicio también había sido interrumpida, aunque el público podía permanecer en la sala. Eso se debió a la posible exhibición de datos personales sobre números de teléfonos de los imputados.

El juez Enrique Mendez Signori LUIS ROBAYO - AFP

La audiencia empezó con el testimonio de Pablo Anriquez, quien había abierto el sumario sobre el entrecruzamiento de llamadas de las personas investigadas en la causa. Indicó que esa información suele llegar en un Excell o PDF con un listado. Especificó que él no realizó más tareas específicas sobre eso, sino que lo hicieron otros integrantes que prestan declaración en esta misma audiencia. “No recuerdo cómo llegó el material”, sostuvo Anriquez, subcomisario de la Policía Federal.

La reserva del caso ya había sido anticipada durante el juicio. En la audiencia pasada, las partes habían solicitado que se consideraran algunas medidas para preservar los números de teléfono y otros datos personales de los imputados o de terceros ajenos al proceso. Si bien finalmente no se mostró ningún elemento sobre el entrecruzamiento de las llamadas, existía consenso previo sobre la sensibilidad de la audiencia de este jueves.

“Me parece muy correcta la medida”, había considerado la fiscal Fabiana León. Durante su alocución agregó que le parecía un “exceso” evitar el ingreso a la sala de audiencias, pero se manifestó de acuerdo con evitar exhibir números de teléfono de personas que no están vinculadas a la causa. Fue por esa razón que, en las declaraciones testimoniales de personal que no es de Inteligencia, la puerta del auditorio se abrió para el público.

La fiscal Fabiana Leon Captura

De esta manera, el debate oral y público transita una instancia de revisión de documentos que forman parte del expediente. Hoy es el turno del entrecruzamiento de llamadas, pero en las semanas anteriores se realizó un especial énfasis en los allanamientos y actas de vuelo de la flota presidencial.

La semana pasada fue el turno de los allanamientos en domicilios de la familia Kirchner en Santa Cruz, con los videos de la puerta “dura” en El Calafate y de un ambiente que fue identificado como bóveda.

Y antes de eso, el 17 de septiembre, se habían transmitido los videos del allanamiento en el domicilio de Recoleta donde vivió Cristina Kirchner. Las defensas se opusieron a que el tribunal mostrara la totalidad del material; los jueces pasaron a deliberar y finalmente avalaron la exposición.