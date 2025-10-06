Cuadernos de las coimas: rechazan la pretensión de los empresarios de pagar para ser absueltos
Lo resolvió el tribunal oral que realizará el juicio desde el 6 de noviembre
1 minuto de lectura
El Tribunal Oral Número 7, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que Cristina Kirchner es la principal acusada, rechazó la pretensión de los empresarios acusados de pagar un resarcimiento económico a cambio de ser absueltos y no enfrentar el proceso.
El fallo fue firmado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. El juicio comenzará el 6 de noviembre próximo.
Noticia en desarrollo
