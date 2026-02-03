Cuadernos de las Coimas: se reanudó el juicio oral y Cristina Kirchner busca anular el proceso

El juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas retomó hoy su marcha tras la feria judicial con la defensa de Cristina Kirchner inaugurando las cuestiones preliminares: su abogado, Carlos Beraldi, cuenta con 90 minutos para realizar planteos contra el proceso ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°7, que definirán una vez acabe la ronda de presentaciones.

“Hay una nulidad evidente en esta causa”, expuso Beraldi, en el comienzo de su exposición y denunció la existencia de un presunto forum shopping, como se conoce a la estrategia judicial que busca elegir el tribunal que llevará el caso. “Este proceso surgió de un engaño", continuó, e insistió una vez más: “Antes de que este expediente se iniciara, el fiscal y el juez [por Claudio Bonadio] habían tomado contacto directo con la prueba”.

Cristina Kirchner, que entre diciembre y enero estuvo internada 14 días en el Otamendi por un cuadro de apendicitis, no forma parte de la audiencia aunque el Tribunal no ofreció explicaciones sobre su ausencia.

Apuntó también contra el juez por el uso que hizo de la ley de los arrepentidos. Dijo que convirtió a la Justicia “en un elemento de presión y de chantaje” y que llevó adelante un operativo especialmente diseñado para “quebrar voluntades, generar miedo y forzar declaraciones bajo la amenaza de la cárcel”.

Se refirió al empresario Rodolfo Poblete, que fue liberado tras declarar como arrepentido, como un caso “testigo” del mecanismo que denunció.

Para sostener sus señalamientos, Beraldi se apoyó en notas del periodista de LA NACION que lideró la investigación del caso, Diego Cabot; en declaraciones del ahora ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y en videos con dichos de los periodistas Gustavo Silvestre, Jorge Fontevecchia, Luis Majul, Carlos Pagni y Jorge Rial, entre otros, que daban cuenta de presuntos acuerdos y manipulaciones en el contenido de las declaraciones, para, por ejemplo, incluir o dejar afuera a determinadas empresarios.

“Son secuencias que siempre van en la misma línea. No solamente los aprietan sino que ahora le dicen tenés que declarar algo”, señaló Beraldi.

Los tuits de Jorge Rial en el caso Cuadernos

En este tramo, el abogado nada dijo respecto a la culpabilidad de su defendida, ni sobre las muchas y coincidentes declaraciones que la señalaban como la cabeza del esquema ilegal de recaudación, junto a Néstor Kirchner.

Otras defensas

Son 28 las defensas que anticiparon al Tribunal que harán uso de la palabra en esta instancia. Pero el resto de los 61 imputados podrá acoplarse a esas presentaciones con argumentos propios. Se descuenta que tanto la expresidenta -acusada como jefa de la asociación ilícita- como el resto de las defensas buscarán minar el debate, pidiendo apartar prueba o excluir testigos, o directamente anularlo.

Se trata de una instancia previa a las indagatorias, diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, una ventana de ocho años en el caso de los Cuadernos. Cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar en esta etapa del juicio, aunque suele ser un espacio abierto para que los abogados desplieguen su estrategia defensiva.

A la expresidenta la seguirá hoy el exministro Julio de Vido, que por estar involucrado en más varios tramos del caso también cuenta con 90 minutos para exponer, según lo estipulado por el TOF.

Luego será el turno de la defensa del subsecretario Roberto Baratta, mano derecha del exministro, acusado como organizador de la asociación ilícita y de recibir coimas en 96 oportunidades. Está solo implicado en un tramo del juicio y dispone de 45 minutos.

La jornada cerrará, según lo previsto por el TOF, con el exfuncionario Julio Daniel Álvarez, acusado de encubrimiento; el empresario del rubro energético, Mauricio Balan, acusado de pagar coimas; y el financista Ernesto Clarens, quien, según la fiscalía, las recibía, y oficiaba muchas veces de nexo entre los hombres de negocio y los Kirchner como cambista. Estos últimos dos, al declarar como arrepentidos, aportaron precisiones sobre el esquema de recaudación.

Al término de las presentaciones, posiblemente en marzo, la fiscal Fabiana León deberá pronunciarse y luego los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán si alguno de los argumentos volcados por las defensas debe ser atendido.