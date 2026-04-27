Cuadernos de las coimas: periodistas, una exsecretaria y el portero de Cristina Kirchner, entre los convocados para declarar en el juicio

Con las indagatorias a los exfuncionarios del kirchnerismo José López, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi como plato fuerte, concluirá en los próximos días la primera etapa del megajuicio de los Cuadernos de las Coimas y se abrirá paso a la declaración de los testigos.

Así, los más de 80 imputados que fueron indagados durante el último mes y medio, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en la presunta maniobra de recaudación ilegal, se retiran de la escena para dejarla en manos de centenares de testigos, que comenzarán a desfilar por Comodoro Py.

Jaime llegará desde Ezeiza, donde cumple pena unificada de seis años de prisión por la tragedia del tren de Once. Telam

Los periodistas de LA NACION que impulsaron la investigación, la pareja de uno de los protagonistas del caso, la exsecretaria de Néstor Kirchner, exfuncionarios y hasta el portero del edificio de Recoleta de Cristina Kirchner están convocados, entre otros, para aportar sus testimonios durante mayo.

Sus declaraciones podrían contribuir a romper la estrategia de la gran mayoría de los imputados, que optaron por permanecer en silencio durante sus indagatorias.

La expresidenta, en cambio, que a mediados de marzo inauguró la etapa presencial del juicio, realizó un descargo de casi una hora frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 7, denunciando una “persecución política” de carácter “mafioso”. Como casi la totalidad de los indagados, sin embargo, optó por no responder preguntas de ninguna de las partes.

Entre el resto de los declarantes, hubo quienes dispararon contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, alegando “extorsiones”; quienes se defendieron señalando que sus nombres no figuraban en los cuadernos del chofer Oscar Centeno; quienes negaron los pagos que se les achacan y quienes los volvieron a admitir. Otros intentaron desdecirse, aduciendo que durante la instrucción habían inventado “historias” de sobornos para “congraciarse” con el fiscal y con el juez. “Pensamos una fecha creíble y una cifra creíble”, explicó durante la última audiencia el empresario Guillermo Escolar, de la firma Cleanosol.

“¿Cómo se gestó ese invento al que hace referencia?”, quiso saber el juez Enrique Méndez Signori. “Nos reunimos la noche anterior y dijimos: bueno, digamos que pagamos algo más o menos que sea en concordancia con lo que vimos que al juzgado le caía bien”, contestó, y agregó: “Fue hecho bajo coacción”.

Los testigos

Para el 5 de mayo están citados a declarar por el Tribunal Diego Cabot, el periodista de LA NACION que lideró la investigación que derivó en el juicio, y quienes lo asistieron, Candela Ini y Santiago Nasra. Luego será el turno de Jorge José Bacigalupo, el policía que recibió los cuadernos de manos del chofer Centeno, con la consigna de que los guardara.

Para el 7 de mayo está convocada Hilda María Horovitz, la expareja del chofer, quien primero declaró ante la Justicia sobre la existencia de las anotaciones y los movimientos de dinero que realizaba su pareja con el funcionario Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores.

También Elizabeth Miriam Quiroga, excolaboradora de Néstor Kirchner, quien luego se dio a conocer como su “amante”, y para el 12, Julio César Silva, el encargado del edificio sobre la calle Uruguay, en el barrio de Recoleta, donde residían los Kirchner.

El de Silva es un testimonio de peso: las anotaciones de Centeno y las declaraciones de diversos arrepentidos coinciden en señalar que la mayoría del dinero recolectado en los recorridos era recibido por Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor, en el domicilio de la calle Uruguay.

El edificio donde vivía Cristina Kirchner en Recoleta GViercovich

El exfuncionario Claudio Uberti declaró por caso que sabía “por comentarios” que el día en que Néstor Kirchner falleció, en el departamento había reunidos más de 60 millones de dólares.

A ellos los seguirán el primer ministro de Economía del kirchnerismo Roberto Lavagna y el financista Leonardo Fariña, convocados para reconstruir el circuito del presunto dinero ilegal.

Después vendrán las declaraciones de pilotos, mecánicos y comisarios de a bordo de los aviones oficiales, cuyos testimonios estarán orientados en esclarecer la supuesta logística del traslado de la recaudación hacia la provincia de Santa Cruz.

Durante la etapa de instrucción, Sergio Velázquez, piloto del Tango 01, y otros tripulantes declararon que las valijas de Néstor y Cristina Kirchner tanto como las de sus secretarios no eran escaneadas ni pasaban por la bodega del avión.