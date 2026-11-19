Un auditor de Vialidad Nacional que supervisó en 2016 la obra pública la provincia de Santa Cruz ofreció este jueves una confusa frase y luego se desdijo al declarar como testigo en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, en el que se juzga la existencia de un presunto esquema de sobornos entre empresarios y funcionarios del kirchnerismo.

Se trata de Martín González Oría, un ingeniero que desde 2008 se desempeña en la unidad de auditoría del organismo y que en 2016 integró el equipo que, a pedido de Javier Iguacel, revisó el estado de alrededor de 40 obras en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.

“Sí, lamentablemente se constató eso, la existencia física de la obra”, respondió cuando le consultaron si habían ido a comprobar sobre el terreno si las obras efectivamente existían.

El sentido de la frase no quedó claro y la frase misma pasó desapercibida hasta casi el final de la audiencia, cuando la retomó el representante de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariano Galpern. “Usted contestó ‘lamentablemente’”, le marcó.

“¿Lamentablemente dije yo? No recuerdo haber dicho eso, sería ilógico lamentar algo así como una obra que esté ejecutada", respondió. “No recuerdo haber usado ese término”, aseguró.

Nelson Periotti durante su indagatoria en Cuadernos

La declaración del técnico González Oría fue solicitada por la defensa de su exjefe y titular de Vialidad durante el kirchnerismo, Nelson Periotti, quien fue condenado en la causa Vialidad y es acusado en Cuadernos por asociación ilícita, como la expresidenta Cristina Kirchner.

En su declaración, González Oría se mostró renuente a reconocer que las empresas de Báez fueron beneficiadas con la mayor parte de la obra pública y evitó ser preciso en este punto. “Había diversas empresas”, dijo primero. Cuando el fiscal Nicolás Codromaz le preguntó si recordaba alguna en particular, nombró varias y, al ser consultado puntualmente por Austral, evitó precisiones.

“Son informes bastante antiguos. Está escrito en el informe”, dijo. “Era un porcentaje alto”, reconoció tras las preguntas de la fiscalía.

De esta manera evitó mencionar que las empresas de Baez fueron adjudicatarias de casi el 80% de la obra pública de la provincia, según el informe que él mismo ayudó a confeccionar.

El juicio ya ingresó en la etapa de los testimonios solicitados por las defensas, con alrededor de 200 declaraciones todavía pendientes, aunque esa cifra podría reducirse si las partes continúan desistiendo.