¿Cuáles son las propuestas de los principales precandidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires?

La campaña electoral para las primarias del 12 de septiembre toma temperatura con declaraciones cruzadas y desafíos entre candidatos de fuerzas antagónicas, pero también entre aquellos que comparten una misma alianza electoral y representan líneas internas opuestas. Aunque esa efervescencia sigue activa, en los últimos días comenzaron a develarse algunas propuestas de diversos postulantes. ¿Qué planes para el Congreso tienen los aspirantes a bancas por la provincia de Buenos Aires, la pelea electoral más trascendente?

LA NACION consultó a los principales postulantes y relevó las iniciativas centrales de Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos); Diego Santilli y Facundo Manes (que compiten en la interna de Juntos); Florencio Randazzo (Vamos con Vos); José Luis Espert (Avanza Libertad); Nicolás del Caño y Alejandro Bodart (que se miden en la PASO del Frente de Izquierda); Manuela Castañeira (Movimiento al Socialismo); Jorge Altamira (Política Obrera); Guillermo Moreno (Partido Republicano Federal); Juan José Gómez Centurión y Juan Carlos Neves (rivales internos en la alianza Unión por el Futuro); Fabiana Zanutti (Partido Verde), y Cynthia Hotton (+Valores).

La oferta electoral es multitudinaria, con 28 precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires habilitados para competir. Además de los consultados, se postulan Mario Mazzitelli (Proyecto Justo, Social y Humanista); Ernesto Ludueña (Corriente de Pensamiento Bonaerense); Mirta Sotelo (Esperanza del Pueblo); Alejandro Biondini (Frente Patriota); Ayelén Alancay (Celeste Provida); Víctor Albarracín (Partido Conservador Popular); Miguel Saredi (Partido Federal); Sergio Medrano (Justicia y Dignidad Patriótica); Anabella Lentini (Partido Laborista); Jorge Alberto Paz (Partido Moral y Progreso); Santiago Cúneo (Partido Popular); José Ignacio Raffo (Todos por Buenos Aires); Walter Arias (Unidad Social), y Cinthia Fernández (Vocación Social).

Propuestas en danza

Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos)

Registro para segmentar tarifas

Promueve el Registro Nacional Único de Titulares de Derechos de Servicios Públicos Esenciales para, entre otros puntos, “realizar una segmentación que aplique un régimen tarifario adecuado, con relación a los servicios públicos regulados, para garantizar el acceso de toda la población a los servicios públicos básicos y esenciales”. Funcionaría en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Incentivo fiscal a la producción

Otra iniciativa de Tolosa Paz es “una ley de incentivos fiscales para la producción de nuevos insumos industriales, materias primas, productos que integran las cadenas de producción de bienes finales” . Busca “impulsar el proceso de sustitución por ramas y sectores”.

Frutas de consumo masivo

También en el marco de los incentivos fiscales, la precandidata del Frente de Todos propone “incentivos fiscales a la producción de frutas de consumo masivo que hoy se importan en la Argentina, priorizando áreas que hoy son improductivas”.

Victoria Tolosa Paz, la primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos bonaerense. Prensa Frente de Todos

Diego Santilli (Juntos, línea interna “Es Juntos”)

Evaluación educativa obligatoria

Propone una ley de evaluación educativa obligatoria porque “la evaluación del aprendizaje no puede quedar a discreción del gobierno de turno”. Plantea que sea “un diagnóstico anual permanente” y que “la evaluación no es para marcar el error, es para corregirlo”.

Rebaja de contribuciones patronales

En lo laboral, el exvicejefe de gobierno porteño impulsa una ley de empleo joven que establezca que las empresas que tomen a personas de entre 18 y 35 años “no paguen las contribuciones patronales por cinco años”.

Creación de una policía de calle

Santilli estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, y la seguridad es central en sus proyectos. Por un lado, plantea una iniciativa de “policía en la calle” que propone que 15 mil efectivos que están “realizando tareas administrativas en las comisarías” pasen a las calles y patrulleros, y que sus funciones las tomen civiles. Por otro, impulsa una reforma del Código Procesal Penal “para prohibir las excarcelaciones para los delitos de robo a mano armada, portación de arma de fuego, narcotráfico y violación”.

Diego Santilli saluda a Ritondo, Garro, Valenzuela y Grindetti

Facundo Manes (Juntos, línea interna “Dar el Paso”)

Plan de nutrición y estimulación cognitiva

En caso de ser elegido, promoverá “ políticas para preservar y potenciar el desarrollo integral de todas las personas, garantizando una nutrición adecuada y potenciando la estimulación cognitiva y socioemocional ”. Lo complementará con “políticas psicoeducativas que reduzcan la posibilidad de sufrir síntomas de depresión, ansiedad o abuso de sustancias”.

Cuidado del ambiente

En lo ambiental, Manes plantea “adoptar estándares internacionales de buenas prácticas del cuidado del ambiente”. Alienta “invertir en infraestructura sostenible”, como energías renovables y transporte ecológico. Y subraya que hay que “educar a la ciudadanía y lograr la obligatoriedad de la separación en origen de los residuos”

Tres propuestas de seguridad

El neurocientífico combina tres ideas a la hora de propuestas en seguridad. Una, es invertir en “recursos materiales, capacitación de recursos humanos y logística”; otra es “la reforma del sistema de tratamiento penitenciario y pospenitenciario”, con “cárceles preparadas para educar”. Y la tercera son las “políticas efectivas para la prevención de la violencia de género”.”

Facundo Manes Alejandro Guyot

Florencio Randazzo (Vamos con Vos)

Nueva legislación para el mercado laboral

En distintas declaraciones a la prensa y reuniones políticas, Randazzo propuso discutir una nueva ley laboral . Considera que debe ser moderna y que es una condición para que “el 51 por ciento [de trabajadores que está] en la informalidad pueda pasar a la formalidad”.

Educación como servicio público esencial

En materia educativa, el precandidato de Vamos con Vos machacó sobre la propuesta de declarar la educación “servicio público esencial”. Con ese status, los reclamos gremiales se realizarían “con los chicos en las aulas”. También aspira a discutir “los contenidos de la educación”.

Ayuda a pymes en lugar de planes

Randazzo discutió con insistencia el resultado logrado por la distribución de planes sociales. Asegura que se incrementó el gasto en asistencia pero, al mismo tiempo, aumentó la pobreza. Sostiene que hay que discutir “cómo transformamos los planes en ayuda a las pymes para que tomen puestos de trabajo”.

Randazzo, en una de sus caminatas de campaña Vamos con Vos

José Luis Espert (Avanza Libertad)

Reforma del sistema jubilatorio

El sistema jubilatorio es uno de sus objetivos. Plantea “ declarar la emergencia de quiebra del sistema de reparto estatal, lo que justifica su caducidad, y su reemplazo por un nuevo sistema ”. Ese nuevo esquema “sería inicialmente estatal” y “las jubilaciones futuras estarán estrictamente relacionadas con los aportes realizados”.

Apertura irrestricta del comercio

Identifica tres ejes económicos claves. “Si la Argentina no va a una apertura irrestricta del comercio, si no reformula el tamaño del Estado para bajar el déficit, dejar de endeudarse y cobrar menos impuestos, y si no tiene un sindicalismo que realmente defienda a la gente de trabajo, va a encaminarse a un rumbo parecido al de Somalia”.

Nuevo Código Penal y educación

En materia de seguridad, considera “prioritario reformar los códigos Penal y Procesal, imponiendo sentencias de cumplimiento efectivo y eliminar garantías constitucionales que favorezcan a delincuentes”. Añade su intención de reforma educativa “profunda” y de un “fondo de becas para financiar estudios universitarios de los chicos pobres”.

José Luis Espert y Carolina Píparo Twitter

Nicolás del Caño (Frente de Izquierda, línea interna “Unidad de la izquierda”)

Reducción de la jornada laboral

Propone la reducción de la jornada laboral a 6 horas , sin afectar el salario, y “el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores, con un salario como mínimo equivalente a la canasta familiar”. Plantea que “todos los diputados y funcionarios políticos cobren como un docente”. También propone la elección por voto popular de los jueces y que perciban sueldos de maestros.

Desconocimiento de la deuda

Tiene iniciativas de conservación de humedales y prohibición de sustancias contaminantes “en la minería y la minería metalífera a cielo abierto”. Además, plantea el “desconocimiento soberano” de la deuda externa, basado en la figura jurídica de “deuda odiosa”.

Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, precandidato del Frente de Izquierda-Unidad Martín Lucesole

Alejandro Bodart (Frente de Izquierda, línea interna “Revolucionamos la izquierda”)

Impuesto a la riqueza permanente

Enfrenta a Del Caño en la interna y afirma que “ el impuesto a la riqueza debe ser permanente y a tasa creciente ”, y que se deben “suspender los pagos de deuda externa y hacer una auditoría integral”. Abona la idea de reducir la jornada laboral porque “permite crear de 20 a 25% más de empleos” y quiere un plan de viviendas y obras públicas populares.

Salarios de los funcionarios

“El presidente, diputados y demás funcionarios deben ganar como una directora de escuela, con obligatoriedad de educar a sus hijos en la escuela pública y atenderse en el hospital público”, asegura Bodart. Aspira a “elegir jueces y fiscales por voto universal, con mandatos limitados” y a “eliminar el Senado, ya que es antidemocrático al no ser proporcional a la población”.

Alejandro Bodart Twitter

Manuela Castañeira (Movimiento al Socialismo)

Indexar el salario por inflación

Propone “fijar el salario mínimo en $100.000” e indexarlo por inflación. También, “ derogar las leyes menemistas de flexibilización laboral ”, además de una “reforma impositiva progresiva” que elimine IVA y Ganancias, y aumente retenciones, entre otros puntos.

Jorge Altamira (Política Obrera)

Rechazo al pacto con el FMI

Alejado del FIT, el referente izquierdista se vuelve a postular y propone “rechazo al acuerdo entre el gobierno y el FMI”, “establecimiento de un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar” y “ jubilación mínima equivalente al 82% de ese salario ”.

Guillermo Moreno (Partido Republicano Federal)

Ley de alquileres en la zona núcleo

Propone “ declarar la emergencia en seguridad, para que los gobernadores le puedan ceder el mando de la policía provincial al Presidente ”. Así, “se terminan los problemas de descoordinación entre las policías, y entre jurisdicciones y fueros”. E impulsa “una ley de alquileres en la zona núcleo de la pampa húmeda”, para bajar “los costos de los alimentos”.

Juan José Gómez Centurión (Unión por el Futuro, línea interna “Azul”)

Reducción del 50% del gasto político

Sus iniciativas centrales son la “ reducción del gasto político y la carga impositiva en un 50% ”, “imponer las penas más severas a los delitos de violación y abuso sexual” y una “reforma laboral cuyo objetivo será generar más trabajo facilitando el acceso de la juventud al primer trabajo”. Además, propone otorgar planes solo “por un tiempo prefijado”.

Juan Carlos Neves (Unión por el Futuro, línea interna “blanca”)

Derogación de la ley del aborto

El competidor interno de Gómez Centurión quiere llevar al Congreso “la derogación de la ley del aborto para que sea reemplazada por leyes de apoyo a la mujer embarazada”. En lo laboral, “segunda oportunidad para jóvenes que no estudian ni trabajan y capacitación en oficios para todos los que reciben planes”.

Fabiana Zanutti (Partido Verde)

Acceso universal al agua limpia

Candidata ecologista, plantea “una ley de acceso universal al agua limpia, segura y gratuita” . Con base en la “economía circular”, prevé “una ley de envases respetuosa con el ambiente y una de protección a los trabajadores que se dedican al reciclaje”. Y reclama “más inversiones en modelos energéticos sostenibles”.

Cynthia Hotton (+Valores)

Baja de impuestos

Sus prioridades, según informó a LA NACION, son “ reducción de los impuestos; reforma laboral; mejorar la ley de coparticipación, y reducir las retenciones al agro ”.