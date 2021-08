Manuela Castañeira, del Nuevo MAS: “La izquierda tiene que ser una fuerza social y discutir las cuestiones de fondo”

Fue la única mujer en postularse a las elecciones presidenciales de 2019. Dos años después, es una de las dos precandidatas femeninas en encabezar la boleta a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Con 36 años, la socióloga Manuela Castañeira está lejos de darse por vencida . De la mano de su partido, el Nuevo MAS, la dirigente anticapitalista buscará nuevamente superar el umbral que imponen las PASO y así competir en las elecciones legislativas de noviembre.

En diálogo con LA NACION, Castañeira se presenta como la cara de “la renovación” de la izquierda, acusa de “mentirosos” a los dirigentes del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) y enarbola una propuesta concreta en caso de llegar al Congreso: un salario mínimo vital y móvil de 100 mil pesos. “La sociedad sabe que lo que decimos en campaña lo sostenemos en nuestra militancia cotidiana”, confía.

-¿Cómo se para el Nuevo MAS en esta coyuntura política?

-Nosotros queremos hablar acerca de lo que el Gobierno y la oposición callan. Detrás de eslóganes vacíos, como el “volver a ser felices”, se oculta lo mal que están las cosas. A mí me preocupa que en la Argentina se intente ir a contrapelo de lo que pasa en el mundo, donde se da una discusión a partir de los niveles de desigualdad que deja la pandemia. Hay un malestar mundial con el capitalismo , algo señalado no solo por la izquierda, sino por los propios capitalistas. Por eso creo que es un momento formidable para plantear salidas anticapitalistas y cuestionar esta idea que dice que todo se puede comprar y vender. Veo mucho espacio para volver a la discusión ideológica.

-¿Esa “discusión ideológica” se expresa antagónicamente en la figura del economista Javier Milei?

-Hay sectores de la ultraderecha que efectivamente emergen. El problema que tienen es que son fachos .

-¿No ves terreno fértil para un crecimiento de esas corrientes en la juventud?

-No creo que sea esa la tónica mundial. Las respuestas por derecha están fracasando. Las acciones de [Jair] Bolsonaro, por ejemplo, están a la baja y [Donald] Trump perdió la elección. Aquellos que se presentan como “outsiders” están intentando instalar un clima, pero inflados y financiados por las empresas. Son figuras que no están insertas en la sociedad, no están entre los jóvenes trabajadores, no están en los colegios ni en las universidades. No van más allá de chicos resentidos o enojados de algún que otro colegio privado.

El docente Federico Winokur encabeza la lista de diputados nacionales por el Nuevo MAS en la Ciudad Prensa Manuela Castañeira

-En 2019, tu candidatura presidencial estuvo cerca de participar de las generales. ¿Creen que es posible superar las PASO este año?

-Vengo recorriendo muy intensamente la provincia de Buenos Aires y veo muy en concreto la acumulación que el Nuevo MAS ha tenido en el último período. La sociedad sabe que puede confiar en nosotros, sabe que lo que decimos en campaña lo sostenemos en nuestra militancia cotidiana.

-¿Qué proyectos impulsarías en caso de llegar al Congreso?

-Nosotros planteamos un salario mínimo vital y móvil de 100 mil pesos . Para eso hay que hacer una reforma impositiva progresiva, que saque los recursos de aquellos sectores que están llenándose los bolsillos, como son el financiero o el agro . También creemos necesarios presentar proyectos de ley de pase a planta permanente para los trabajadores. En la provincia de Buenos Aires se está afianzando un sistema de contratación precaria, que abandona a la juventud y paga salarios de miseria. Además, queremos volver a discutir el presupuesto educativo. Se ha aprovechado la pandemia para vaciar la educación, sobre todo en las universidades, y eso es algo que nos preocupa mucho.

Manuela Castañeira quiere ver de candidatas "a las activistas que lograron la conquista histórica del aborto legal"

-El Nuevo MAS jugará por fuera del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) en las próximas elecciones. ¿Qué faltó para evitar la división de la izquierda?

-Nosotros no jugamos “por fuera de”. El FIT-U no define a la izquierda argentina en este momento. Ellos se autoproclaman la única izquierda existente en la Argentina y la realidad es mucho más diversa, tiene muchos nombres y muchas caras. La historia no comenzó con el FIT-U, que nació por la necesidad de llegar al piso de las PASO y que acaba de echar a su fundador [Jorge Altamira]. Nosotros representamos a una nueva generación.

-En el FIT-U dicen que representan al 80% de la izquierda.

-Esa es una foto vieja. En Capital hay cinco listas de izquierda que no pertenecen al FIT-U. A esta altura, ellos no son más que una cooperativa electoral incapaz de cuestionar la poscriptividad que representa el piso del 1,5% que imponen las PASO, porque defienden esa herramienta para utilizarla contra el resto. Es una vergüenza que una fuerza que se dice de izquierda no se diferencie de la política tradicional en ese punto.

-¿Qué respondés a las acusaciones de “personalismo”?

-Eso es una vulgaridad, me da vergüenza ajena. La discusión es política, no personal. No vamos a salir de esta situación si la respuesta del FIT-U es autoproclamarse que son los únicos y mentir que se unieron. Que vengan a la realidad, que dejen la mentira de lado , porque la situación de la izquierda hoy es otra. Nuestros simpatizantes nos piden que presentemos una alternativa unificada y son ellos los responsables de la división.

-¿Qué diferencia entonces al Nuevo MAS del FIT-U en términos propositivos?

-Muchísimas cosas. Por ejemplo, yo no voy a decir, como hace Nicolás Del Caño, que con 20 diputados se resuelven los problemas de la Argentina. Por supuesto que es importante posicionarse en el Congreso para potenciar las voces de las mayorías sociales que están silenciadas, pero no pasa solo por tener bancas. Acá hay una transformación que tiene que ver con el vínculo entre la representación política y su traducción en la sociedad. La izquierda tiene que ser una fuerza social y discutir las cuestiones de fondo, plantear un anticapitalismo del siglo XXI y su vínculo con los nuevos movimientos sociales. Hay que renovar a la izquierda, con ideas fortalecidas, con debates de fondo, aportando contenido y con nuevas caras que representen lo que se mueve en la Argentina.