Cuándo asume Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei

El actual ministro del Interior, Diego Santilli, asumirá como jefe de Gabinete del equipo de Javier Milei, en reemplazo de Manuel Adorni, que presentó su renuncia al cargo este fin de semana.

Diego Santilli será el próximo jefe de Gabinete Hernán Zenteno

Cuándo asume Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Diego Santilli mantendrá el cargo dentro del Ministerio del Interior y, además, será nombrado como jefe de Gabinete de Ministros este martes 30 de junio a partir de las 16, en una ceremonia donde el Presidente le tomará juramento para el nuevo rol dentro del Poder Ejecutivo.

Esta dato específico surgió de una publicación del propio mandatario en sus redes sociales.

“Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16. MAGA. ¡VLLC! ”, tuiteó el Presidente en sus redes.

Tal como publicó LA NACION, a Santilli, ministro del Interior desde noviembre del año pasado, lo acompañará bajo su órbita Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos, como vicejefe de gabinete, un esquema similar en lo formal al que protagonizaban Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Diego Santilli jura el martes como Jefe de Gabinete Pilar Camacho

Por qué Diego Santilli reemplaza a Manuel Adorni

El ya anticipado jefe de Gabinete Diego Santilli reúne consensos dentro de la Casa Rosada, luego de las tensiones de los últimos meses por el escándalo alrededor de Adorni y su crecimiento patrimonial, que complicaba la gestión y la economía.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente @JMilei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, posteó el propio Santilli en su cuneta de X.

Santilli, además, mantiene diálogo permanente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y desde que asumió en Interior se convirtió en la figura que entabla lazos directos con los gobernadores y la oposición.

A lo largo del lunes, informaron fuentes oficiales, se llevará a cabo la transición entre el equipo saliente y el entrante.

Santilli dijo esta mañana que su nuevo rol incluye, entre otras cosas, continuar con el lineamiento que establezca el jefe de Estado; coordinar con ministros; e implementar las decisiones con base en lo que diga Milei. “El gabinete es muy potente. Mi tarea es seguir trabajando para que las reformas que sueña Milei sucedan”, afirmó.