“Cuando estuvieron ellos, explotaban las escuelas”: Kicillof culpó al gobierno de Vidal por la falta de agua y ventilación en las aulas

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retrucó a las críticas de la comunidad educativa por la falta de agua, ventilación y ventiladores en las escuelas que dificultan el dictado de clase ante la ola de calor que se extiende desde el inicio del ciclo lectivo, el 1° pasado.

“Cuando nos dicen que falta. Por supuesto que falta. Por supuesto que en la provincia de Buenos Aires falta infraestructura. Falta salud. Falta educación. Pero,¿saben qué? Cuando estuvieron ellos rompieron todo . Abandonaron la salud y la educación. Persiguieron docentes. Explotaban las escuelas. ¿Desde dónde hablan?”, aludió en referencia a la administración de María Eugenia Vidal.

Mientras tanto, hoy en Lomas de Zamora, hubo una manifestación de gremios docentes frente a la Jefatura Distrital. Los sindicatos entregaron un petitorio para pedir la suspensión de las clases por falta de agua en las escuelas del distrito.

Por otro lado, los padres del colegio Cardenal Stepinac, de Hurlingham, enviaron una carta a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación –Jefatura de Región VII I– una nota con un reclamo por falta de mejoras edilicias.

Familias de los tres niveles educativos y de ambos turnos del colegio dijeron que no recibieron respuestas favorables por parte de las autoridades del establecimiento ante los reiterados reclamos por ventilación y agua.

“En relación a las altas temperaturas, que año a año se incrementan, creemos urgente y necesario que se pongan a disposición de los estudiantes dispensers de agua fría y potable para recarga de botellas. Como así también, que se instalen aires acondicionados en todos los salones de clase (no solo en espacios como Dirección, Tesorería, etc.). En los últimos días, innumerables niñas, niños y jóvenes se vieron descompuestos, con dolor de cabeza, vómitos”, dijeron.

“El hermoso edificio de la escuela lleva tiempo sin mantenimiento ni mejoras. Especialmente, los baños de secundario: el baño externo no tiene luz, faltan puertas, hay cañillas rotas, no hay papel a disposición de los estudiantes, etc.; puerta de entrada de secundario y espacios verdes del establecimiento en general, son algunos ejemplos”, según detallaron en una nota enviada a las autoridades. La limpieza del edificio y sus instalaciones también es deficiente, se quejaron.

