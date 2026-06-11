El editorial de Baby Etchecopar tras las declaraciones de Adorni: “Eras una laucha que no tenía una moneda”

El periodista Baby Etchecopar reaccionó a la declaración patrimonial que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró haber presentado este miércoles en el programa de LN+ Mesa Chica.

“Qué vergüenza lo de Manuel Adorni, creo que debería estar esperándolo un patrullero de la policía en la puerta del canal y llevárselo esposado por evasión impositiva”, dijo Etchecopar, en el programa que conduce en el canal de noticias A24.

Adorni confirmó que presentó su DD.JJ. y sostuvo: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”

Además, el periodista planteó una inconsistencia entre la situación económica que atravesaba el vocero presidencial cuando trabajaron juntos y su actual patrimonio como funcionario público.

“Venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento. ¿De qué 500.000 dólares de mie... me estás hablando? Eras un laucha que no tenía una moneda, y tu mujer tenía todos los dientes torcidos“, expresó al respecto.

El descargo de Etchecopar tuvo lugar luego de la entrevista televisiva del jefe de Gabinete con José del Rio en LN+, en la que el funcionario reconoció que ahorró “en negro” junto a su esposa, Bettina Angeletti. De acuerdo con su relato, había logrado acumular una suma de medio millón de dólares invirtiendo en criptomonedas.

Adorni explicó porqué se incribió en el Régimen de Inocencia Fiscal

El conductor de A24 consideró “mentirosas” estas explicaciones de Adorni, quien detalló haber rectificado sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción para incorporar ese dinero.

“Al juez le digo urgente indagatoria. ¿Qué hace este paparulo hablando en los canales y no hablando en tribunales? ¿Qué negociado hay con los jueces y los fiscales que este tipo todavía no lo llamaron, no lo citaron?”, reclamó Etchecopar.

Al mismo tiempo, pidió prisión para el funcionario y su cónyuge, y solicitó investigar supuestos manejos de fondos estatales en instituciones como Radio Nacional y Canal 7, que considera son el verdadero origen de sus fondos.

Baby Etchecopar dio a entender que el patrimonio de Adorni tiene orígenes distintos a aquellos que explicó el funcionario David Fernández / AFV

“Investiguen los negociados que querían hacer. Él la manejaba en Radio Nacional. Pregúntenle al socio que tiene en Canal 7 con el que fue a Punta del Este y sobre una supuesta transmisión del mundial. Pregúntenle la cantidad de guita que le entraba a este pibe, que no la hizo precisamente con los Bitcoin“, indicó Etchecopar.

Por otro lado, afirmó que esta situación le quita credibilidad a la gestión de Javier Milei y erosiona el discurso oficial contra los manejos de la política tradicional. “Esto de Adorni es muy grave, porque es la desilusión de la ilusión. Este pibe hablaba de la casta. Yo hoy a Milei lo subo en el balcón y lo pongo al lado de Cristina”, expresó el conductor.

Finalmente, contó que evalúa no volver a votar al Presidente por “haberlo cubierto durante dos meses”.

La explicación de Adorni sobre su declaración

En su entrevista en LN+, Manuel Adorni dio su versión sobre el origen de su dinero y sostuvo que mantuvo ese patrimonio por fuera del sistema legal para preservarse de lo que denominó como “vieja política”. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”.

Adorni y Milei: ¿le presentó o no los papeles sobre su patrimonio?

Según su declaración, el patrimonio proviene de “25 años de trabajo en el sector privado y de inversiones financieras” que realizó. “Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”, precisó Adorni sobre el comportamiento de sus Bitcoins entre los años 2014 y 2018.

El vocero rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito y aseguró que la falta de registro de estos bienes fue “un error” por el que pagará todos los impuestos correspondientes. “A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir”, manifestó al ser consultado sobre si evaluó dejar su puesto.