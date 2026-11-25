El Senado prevé tratar este jueves 26 de noviembre el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno, una iniciativa que incluye como eje central la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2027 y que ya obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene abiertas las negociaciones con algunos gobernadores para asegurar el respaldo de sus legisladores en la votación de este jueves, tal como informó LA NACION. El funcionario acude este miércoles por la tarde a la Cámara alta para brindar su primer informe de gestión como coordinador del Gabinete.

El proyecto llegó a esta instancia luego de pasar a la firma en la Comisión de Asuntos Constitucionales el pasado miércoles, presidida por el senador Agustín Coto (La Libertad Avanza). El debate comenzó ese mediodía en el Salón Arturo Illia y, tras un cuarto intermedio, se retomó a las 16.30 en el Salón Azul, donde se puso el texto definitivo a consideración de los senadores presentes.

Diego Santilli busca asegurar los votos para la reforma electoral Fabián Marelli

Durante la reunión, la senadora Patricia Bullrich explicó las modificaciones incorporadas al dictamen a partir de los planteos de los distintos bloques, entre ellas la exclusión del sistema de adhesiones —lo que se conoce como listas colectoras— y el regreso al reparto proporcional de bancas —método D’Hondt—. “Hemos escuchado las distintas miradas y resolvimos volver al principio de un ciudadano, un voto, y al sistema proporcional que caracteriza a la Argentina”, señaló.

El texto también revisó las normas de publicidad electoral en radio y televisión para “generar mayores condiciones de equilibrio entre las fuerzas políticas y evitar que las posibilidades de difusión dependan exclusivamente de la capacidad de recaudación de cada partido”.

Entre los cambios centrales figura una cláusula de simultaneidad electoral que permitirá incluir categorías locales en la boleta nacional en aquellas provincias que realicen comicios conjuntos.

El proyecto tuvo modificaciones tras su paso por asuntos constitucionales Tadeo Bourbon

Además, se propuso modificar el Código Electoral Nacional para que las actividades comerciales, sociales y culturales puedan funcionar con normalidad durante los días de votación, y planteó revisar la veda electoral y la prohibición de declaraciones públicas frente al impacto de las redes sociales.

El dictamen girado a la firma incorpora la afiliación digital a los partidos políticos mediante autenticación electrónica y el régimen de ficha limpia y crea un registro público en la Cámara Nacional Electoral. Por último, introduce ajustes en el diseño y las fotografías de la Boleta Única de Papel, cambia las reglas del escrutinio de mesa, actualiza el financiamiento de campañas y establece un debate presidencial en caso de segunda vuelta.