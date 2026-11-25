Javier Milei y sus medidas, en vivo: la economía en recesión técnica y las reuniones por la ley de ludopatía
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Cinco razones por las que la economía entró en recesión
La guerra en Medio Oriente dejó a la Argentina frente a una paradoja. Los mayores precios internacionales del petróleo y de los metales le permitirán al país cerrar el año con un superávit de US$11.000 millones en energía y de US$9000 millones en minería, según proyecciones del Gobierno. Sin embargo, esos dólares no alcanzaron para empujar al resto de la economía, que esta tarde confirmó su ingreso en una recesión técnica.
El dato llegó con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador con el que el Indec anticipa la evolución del PBI. Para que el tercer trimestre no haya cerrado en negativo, la actividad tendría que haber crecido más de 8% en septiembre, pero fue 1,1%. De esta forma, el tercer trimestre del año cerró baja y se sumaron dos periodos iguales consecutivos de caída, que es la definición técnica de una recesión.
Impacto en la causa Andis: uno de los acusados reconoció haber trabajado como lobista informal de la Suizo Argentina
El médico Pablo Atchabahian reconoció haber trabajado como lobista informal de la droguería Suizo Argentina a cambio de un sueldo en negro, al ser indagado este martes, por segunda vez, en la causa que investiga múltiples irregularidades en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El médico negó, sin embargo, haber tenido injerencia en la conducción del organismo, tal como sostiene la acusación en su contra. Así lo señalaron a LA NACION fuentes al tanto de la declaración, en la que contestó preguntas y se extendió desde el mediodía hasta pasadas las 16.
Tras un debate interno, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA canceló el homenaje a Mario Santucho
Tras cuatro días de afrontar una fuerte polémica, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dio marcha atrás con el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Santucho, que estaba previsto para el 10 de diciembre, confirmaron a LA NACION fuentes de la institución educativa.
Así se decidió en la reunión del Consejo Directivo de la facultad, ubicada en el barrio porteño de Constitución, que se realizó vía Zoom y de forma exprés ante una convocatoria de la decana Ana Arias. Durante el debate interno hubo autocrítica de algunos consejeros, pero nadie pidió sanciones, como había reclamado el Gobierno nacional.
La economía creció 1,1% en septiembre y estiman que cayó en recesión técnica
La economía volvió a mostrar números negativos en septiembre y, pese a una recuperación respecto del mes anterior, afirman que entró en recesión técnica. El nivel de actividad cayó 1,2% en la comparación interanual, mientras que en la medición mensual desestacionalizada registró un avance de 1,1%, insuficiente para revertir la contracción acumulada en el tercer trimestre.
Así lo reflejan los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y procesados por economistas. Con el resultado de septiembre, se acumularon tres meses consecutivos de caídas interanuales y el crecimiento de los primeros nueve meses del año se redujo a 1%, frente al 2,2% que se registraba al cierre del primer semestre.
Ley de ludopatía: reuniones reservadas de la Iglesia, un mensaje de la Rosada al Senado y las sospechas del peronismo
Mientras los reflectores de la política están puestos el jueves en si sale la reforma electoral, la Iglesia sigue con sus gestiones para que ese mismo día se apruebe otro proyecto: la ley de ludopatía, una iniciativa cruzada por intereses de los más fuertes.
Este martes, referentes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social se reunieron con senadores en la Cámara alta. Vieron a la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, que se fue al Senado antes de que terminara la mesa política en la Casa Rosada. Junto a especialistas de la salud, visitaron además otros despachos.