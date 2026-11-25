La guerra en Medio Oriente dejó a la Argentina frente a una paradoja. Los mayores precios internacionales del petróleo y de los metales le permitirán al país cerrar el año con un superávit de US$11.000 millones en energía y de US$9000 millones en minería, según proyecciones del Gobierno. Sin embargo, esos dólares no alcanzaron para empujar al resto de la economía, que esta tarde confirmó su ingreso en una recesión técnica.

El dato llegó con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador con el que el Indec anticipa la evolución del PBI. Para que el tercer trimestre no haya cerrado en negativo, la actividad tendría que haber crecido más de 8% en septiembre, pero fue 1,1%. De esta forma, el tercer trimestre del año cerró baja y se sumaron dos periodos iguales consecutivos de caída, que es la definición técnica de una recesión.