Cuándo son las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires son el 7 de septiembre. Sin embargo, los bonaerenses deberán acercarse una segunda vez a votar, ya que el 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas nacionales.

En estas elecciones, se renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso. En el Senado, habrá un total de 24 bancas en juego, que le corresponderá votar al electorado de la Capital Federal y a las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En la Cámara de Diputados, se elegirán 127 representantes nacionales en todo el país. En el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, también se hará renovación de sus autoridades locales, entre los cuales se incluyen senadores provinciales, concejales y concejeros escolares.

Además de la renovación de legisladores locales, en Buenos Aires se votarán algunas autoridades Ignacio Amiconi - LA NACION

Cuando son las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires

Los bonaerenses se deberán presentar en las mesas de votación en dos ocasiones este año. Por un lado, las elecciones legislativas generales a nivel nacional, por las cuales se elegirán los diputados que renovarán sus bancas por parte de la provincia de Buenos Aires, serán el domingo 26 de octubre. Así lo definió la Cámara Nacional Electoral, organismo de la justicia encargado de aplicar la ley concerniente al proceso electoral.

Sin embargo, el Gobernador definió por decreto desdoblar las elecciones de su distrito, por lo que los bonaerenses tendrán que acercarse a las urnas el 7 de septiembre para elegir a los legisladores locales.

Axel Kicillof convocó a las elecciones el 7 de septiembre Nicolas Aboaf

Vale recordar que la última semana de abril, la legislatura bonaerense definió la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en plena disputa electoral. Esto simplifica el calendario para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, ya que solo deberán acercarse a votar dos veces este año: el 7 de septiembre, por los legisladores locales, y el 26 de octubre, por los nacionales.

Principales fechas del cronograma electoral 2025

19 de abril: cierre del padrón provisorio y fecha límite para la inclusión de novedades registrales (190 días antes de la elección).

cierre del padrón provisorio y fecha límite para la inclusión de novedades registrales (190 días antes de la elección). 29 de abril: publicación del padrón provisorio.

publicación del padrón provisorio. 7 de agosto: fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas.

fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas. 17 de agosto: vencimiento del plazo para la registración de candidatos.

vencimiento del plazo para la registración de candidatos. 27 de agosto: fin del plazo para la conformación de listas de candidatos e inicio de la campaña electoral (60 días antes de la elección).

fin del plazo para la conformación de listas de candidatos e inicio de la campaña electoral (60 días antes de la elección). 17 de septiembre: designación de autoridades de mesa.

designación de autoridades de mesa. 1 de octubre: difusión de lugares y mesas de votación.

difusión de lugares y mesas de votación. 24 de octubre: fin de la campaña electoral (dos días antes de la elección).

fin de la campaña electoral (dos días antes de la elección). 26 de octubre: Elecciones generales.

Elecciones generales. 28 de octubre: Inicio del escrutinio definitivo.

Inicio del escrutinio definitivo. 25 de diciembre: Fin del plazo para justificar la no emisión del voto.

Fin del plazo para justificar la no emisión del voto. 1 de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.