Así es la lista del Frente La Libertad Avanza para las elecciones nacionales 2025
El 26 de octubre son los comicios legislativos de la Argentina; a continuación, estos son los candidatos a diputados y senadores libertarios
- 2 minutos de lectura'
Hoy se definen las listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En este sentido, cada fuerza política presenta a sus candidatos y muchos se preguntan quiénes conforman la lista del Frente La Libertad Avanza para los próximos comicios.
Vale aclarar que esta medianoche vence el plazo para registrar a los candidatos. Es decir, que todas las listas se harán oficiales a partir de ese momento.
En octubre, los argentinos habilitados para votar deberán acercarse a las urnas y elegir a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados.
Los distritos que elegirán a sus representantes para la Cámara Alta son la Capital Federal y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
En la Cámara de Diputados se elegirán los representantes nacionales, distribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así es la lista del Frente La Libertad Avanza para las elecciones nacionales 2025
Ciudad de Buenos Aires: se eligen tres senadores y 13 diputados
Estos son los candidatos de LLA a senadores:
- Patricia Bullrich
- Agustín Monteverde
Estos son los candidatos de a diputados:
- Alejandro Fargosi
- Carlos Pirovano (no está confirmado en qué lugar de la lista estaría)
- María Luisa González Estevarena (no está confirmado en qué lugar de la lista estaría)
-
-
- Andrés Leone
- Alejandro Finocchiaro
-
-
- Florencia de Sensi
-
-
-
-
-
-
-
-
- Javier Sánchez Wrba
Provincia de Buenos Aires: se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados
Estos son los primeros candidatos de LLA:
- José Luis Espert
- Karen Reichardt
- Diego Santilli
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Longo
