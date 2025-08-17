Hoy se definen las listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En este sentido, cada fuerza política presenta a sus candidatos y muchos se preguntan quiénes conforman la lista del Frente La Libertad Avanza para los próximos comicios.

Vale aclarar que esta medianoche vence el plazo para registrar a los candidatos. Es decir, que todas las listas se harán oficiales a partir de ese momento.

Elecciones nacionales 2025: todos los candidatos Pilar Camacho

En octubre, los argentinos habilitados para votar deberán acercarse a las urnas y elegir a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados.

Los distritos que elegirán a sus representantes para la Cámara Alta son la Capital Federal y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En la Cámara de Diputados se elegirán los representantes nacionales, distribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así es la lista del Frente La Libertad Avanza para las elecciones nacionales 2025

Ciudad de Buenos Aires: se eligen tres senadores y 13 diputados

Estos son los candidatos de LLA a senadores:

Patricia Bullrich

Agustín Monteverde

Estos son los candidatos de a diputados:

Alejandro Fargosi

Carlos Pirovano (no está confirmado en qué lugar de la lista estaría)

María Luisa González Estevarena (no está confirmado en qué lugar de la lista estaría)







Andrés Leone



Alejandro Finocchiaro





Florencia de Sensi

















Javier Sánchez Wrba

Provincia de Buenos Aires: se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados

Estos son los primeros candidatos de LLA:

José Luis Espert

Karen Reichardt

Diego Santilli

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Longo

Elecciones legislativas: LLA y el PRO firmaron la alianza en la Ciudad