Así es la lista de Fuerza Patria para las elecciones nacionales 2025
El domingo 26 de octubre son los comicios legislativos de la Argentina; a continuación, estos son los candidatos a diputados y senadores del partido opositor
Hoy se definen las listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En este sentido, cada fuerza política presenta a sus candidatos y muchos se preguntan quiénes conforman la lista de Fuerza Patria para los próximos comicios.
Vale aclarar que esta medianoche vence el plazo para registrar a los candidatos. Es decir, que todas las listas se harán oficiales a partir de ese momento.
En octubre, los argentinos habilitados para votar deberán acercarse a las urnas y elegir a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados.
Los distritos que elegirán a sus representantes para la Cámara Alta son la Capital Federal y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
En la Cámara de Diputados se elegirán los representantes nacionales, distribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires: se eligen tres senadores y 13 diputados
Estos son los candidatos de Fuerza Patria a senadores:
- Mariano Recalde
- Ana Arias
Estos son los candidatos de Fuerza Patria a diputados:
- Itai Hagman
- Kelly Olmos
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
Provincia de Buenos Aires: se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados
Estos son los primeros candidatos de Fuerza Patria:
- Jorge Taiana
- María Jimena López
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano (hijo del líder camionero)
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzman
- Nicolás Trotta
