Así es la lista de Fuerza Patria para las elecciones nacionales 2025

El domingo 26 de octubre son los comicios legislativos de la Argentina; a continuación, estos son los candidatos a diputados y senadores del partido opositor

Hoy se definen las listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En este sentido, cada fuerza política presenta a sus candidatos y muchos se preguntan quiénes conforman la lista de Fuerza Patria para los próximos comicios.

Vale aclarar que esta medianoche vence el plazo para registrar a los candidatos. Es decir, que todas las listas se harán oficiales a partir de ese momento.

Elecciones nacionales 2025: todos los candidatos
En octubre, los argentinos habilitados para votar deberán acercarse a las urnas y elegir a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados.

Los distritos que elegirán a sus representantes para la Cámara Alta son la Capital Federal y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En la Cámara de Diputados se elegirán los representantes nacionales, distribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así es la lista de Fuerza Patria para las elecciones nacionales 2025

Ciudad de Buenos Aires: se eligen tres senadores y 13 diputados

Estos son los candidatos de Fuerza Patria a senadores:

  • Mariano Recalde
  • Ana Arias

Estos son los candidatos de Fuerza Patria a diputados:

  • Itai Hagman
  • Kelly Olmos
  • Santiago Roberto
  • Lucía Cámpora

Provincia de Buenos Aires: se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados

Estos son los primeros candidatos de Fuerza Patria:

  • Jorge Taiana
  • María Jimena López
  • Vanesa Siley
  • Sergio Palazzo
  • Teresa García
  • Horacio Pietragalla
  • Agustina Propato
  • Hugo Moyano (hijo del líder camionero)
  • Fernanda Díaz
  • Sebastián Galmarini
  • Fernanda Miño
  • Hugo Yasky
  • Marina Salzman
  • Nicolás Trotta
Las claves de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
