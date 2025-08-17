Hoy se definen las listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En este sentido, cada fuerza política presenta a sus candidatos y muchos se preguntan quiénes conforman la lista de Fuerza Patria para los próximos comicios.

Vale aclarar que esta medianoche vence el plazo para registrar a los candidatos. Es decir, que todas las listas se harán oficiales a partir de ese momento.

Elecciones nacionales 2025: todos los candidatos

En octubre, los argentinos habilitados para votar deberán acercarse a las urnas y elegir a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados.

Los distritos que elegirán a sus representantes para la Cámara Alta son la Capital Federal y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En la Cámara de Diputados se elegirán los representantes nacionales, distribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así es la lista de Fuerza Patria para las elecciones nacionales 2025

Máximo Kirchner en el acto de presentación de concejales de Fuerza Patria en Hurlingham La Cámpora

Ciudad de Buenos Aires: se eligen tres senadores y 13 diputados

Estos son los candidatos de Fuerza Patria a senadores:

Mariano Recalde

Ana Arias

Estos son los candidatos de Fuerza Patria a diputados:

Itai Hagman

Kelly Olmos

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

































Provincia de Buenos Aires: se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados

Estos son los primeros candidatos de Fuerza Patria:

Jorge Taiana

María Jimena López

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano (hijo del líder camionero)

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzman

Nicolás Trotta











































