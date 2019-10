¿Cuántos años tiene Elisa Carrió?

Crédito: Prensa Mirtha Legrand

31 de octubre de 2019 • 11:14

Esta mañana, la diputada nacional Elisa Carrió publicó un audio para aclarar cuántos años va a cumplir el próximo 26 de diciembre.

La rectificación llegó poco después de anunciar su retiro de la política nacional y de enviar su renuncia por escrito al actual presidente de la cámara de diputados, Emilio Monzó.

"Gracias a todos, gracias a las columnas de los periodistas, gracias a la gente, gracias, muchas gracias", dijo Carrió en el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

"Pero todo fue una equivocación... Quiero hacer una aclaración, acá me están diciendo que yo no tengo 65 años, sino que tengo 62 y que voy a cumplir 63. Así que hago esa rectificación porque por ahí me voy de mambo y quiero tener 70", bromeó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

La aclaración viene a raíz de una nota que se publicó ayer en el diario Clarín sobre su renuncia a la Cámara de Diputados de la Nación, donde la misma Carrió sostuvo: "Tengo 65 años. Le dí mi vida entera a la política, y más en los últimos 25 años en los que fui diputada y peleé para fortalecer la República. Lo logramos. Yo ya no tengo más fuerzas. No quiero seguir", dijo la legisladora en diálogo telefónico con el periodista Nicolás Wiñazki.

En efecto, de acuerdo con su perfil público, Elisa María Avelina Carrió nació el 26 de diciembre de 1956 en Resistencia, provincia de Chaco; es decir que cumplirá 63 años.