La diputada nacional y referente del Gobierno, Elisa Carrió, formalizó hoy su renuncia "irrevocable" a la banca a partir del 1 de marzo de 2020, tal como se lo había anticipado ayer al presidente Mauricio Macri.

La formalización del retiro de Carrió como legilsladora se produjo a través de una carta al Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, enviada este mediodía, en la que la diputada escribió: "Me dirijo a usted a fin de comunicar mi decisión irrevocable de renunciar a mi banca de diputada de la nación a partir del 1º de marzo de 2020".

La carta de renuncia de la diputada Elisa "Lilita" Carrió Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

La diputada nacional ratificó así lo que había anticipado ayer luego de tener una reunión con el presidente Macri en la Casa Rosada. "Mi misión política se acabó, y seguramente no voy a estar en la vida política", había señalado Carrió tras despedirse del primer mandatario.

"Ha terminado mi misión política"

"Ha terminado mi misión política, que es que haya una República", dijo Carrió ayer, el día después de las elecciones, en un diálogo con LA NACION en el Patio de las Palmeras de la casa de gobierno. Consultada entonces sobre su diálogo con del Presidente, respondió: "Sí, me acabo de despedir".

"Seguramente renunciaré a la banca para acogerme a los beneficios de la jubilación de forma inmediata", dijo en el mismo diálogo la referente de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos. Hoy, finalmente se confirmó esta renuncia. En el entorno de la legisladora, sin embargo, se esperaba que el retiro fuera a partir del primero de enero, de 2020 y no el 1º de marzo, como lo confirmó hoy la misma Carrió en su carta.

La diputada nacional ya había manifestando en otras ocasiones su intención de retirarse. Pero hoy lo comunicó a sus socios políticos de forma contundente. Carrió afirmó, sin embargo, su intención de trabajar en organizaciones contra la violencia, en el marco del Humanismo la corriente a la que adscribe más allá de la política partidaria.

"Ha terminado mi misión política, que es que haya una República -se explayó ayer Carrió-. Ahora estamos bajo el imperio de esta Constitución y nadie la puede modificar porque no hay dos tercios (en la Cámara), las fuerzas están equilibradas en el Parlamento y los jueces tienen a diez millones de personas que quieren Justicia y que se van a movilizar si pactan impunidad".

"Me retiro de la política activa. Esto no significa que si hay una crisis yo no esté presente. Pero será como ciudadana común. La banca mejor que la ocupen los más jóvenes. Yo ya no tengo nada que hacer en el parlamento. Mi agenda se agotó. Es preferible sostener desde afuera, hay que saber retirarse. Yo soy una persona que quiero vivir. Yo casi no viví para mi en 25 años", concluyó la diputada en su diálogo de ayer con LA NACION.