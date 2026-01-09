Cuenta regresiva: comienzan dos semanas claves para que la AFA explique sus cuentas al Gobierno

La cuenta regresiva que el Gobierno fijó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) a través de la Inspección de Justicia (IGJ) en medio del escándalo por la derivación de millonarios fondos de la entidad comenzó a correr en las últimas horas, cuando fueron citados para jueves y viernes de la semana que viene los contadores que avalaron los balances tanto de la AFA como de la Superliga entre 2017 y 2024.

Según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales, el martes 20 vencerá el plazo para que la AFA presente la respuesta a la intimación que el Gobierno -a través de la IGJ- le hizo un mes atrás. De no cumplir con ese requerimiento, la administración de Javier Milei podría avanzar con la designación de veedores dentro de la organización del fútbol argentino.

La IGJ es la encargada de revisar y controlar que las sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y entidades deportivas actúen conforme a su estatuto y que sus balances contables sean reales. En el último mes y medio tomó un rol fundamental en la investigación que apunta a la posible comisión de irregularidades en la AFA, sospechada de malversación de fondos y posible lavado de dinero.

El 18 de diciembre pasado, la IGJ le pidió explicar a la AFA irregularidades y vacíos en sus estados contables acumulados durante siete ejercicios consecutivos. El plazo de esa intimación vencerá el 20 de enero.

La sede de la IGJ, sobre la avenida Paseo Colón Hernan Zenteno - La Nacion

Antes que eso, para la semana próxima están citados los tres contadores que certificaron las cuentas de la AFA y de la Superliga del Fútbol correspondiente a los ejercicios que estaban cuestionados, entre 2017 y 2024. Se espera que expliquen “qué procedimientos realizaron para convalidar las cifras, y qué procedimientos de prevención de lavado de dinero llevaron adelante para convalidad esos balances”, explicó a LA NACION Daniel Vítolo, titular de la IGJ.

Dos caminos

A partir del 20 se abren dos posibles caminos. En ambos está la posibilidad de que el Gobierno designe uno o más veedores dentro de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Tanto a partir de una como de otra instancia, los tiempos se acelerarán para la AFA, que desde mediados de noviembre pasado se convirtió en el eje de un escándalo mediático, político y judicial, cuyas derivaciones no parecen concluir.

Daniel Vítolo, titular de la IGJ Ricardo Pristupluk

Por un lado, la AFA puede no presentar esas explicaciones, lo que derivaría en la designación de una veeduría. Lo mismo sucederá si lo hace y la IGJ detecta irregularidades en los números.

Por lo pronto, la primera de las fechas claves será el miércoles 14, cuando se presente el auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional. Se trata del contador Fernando Dubois, que fue citado por IGJ para la audiencia que tendrá lugar desde las 11, cuando deberá explicar los balances que avaló entre los años 2020 y 2024.

La segunda jornada será al día siguiente, el jueves 15 de enero, también en la sede de la IGJ, que convocó a los profesionales contables de AFA para pedirles explicaciones sobre los balances que aprobaron y que ahora están bajo observación.

Se trata de los contadores Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi. Mientras que Carraro deberá explicar el balance de 2017, Mucelli tendrá que hacerlo con los de 2018, 2019, 2020 y 2021; y Bisurgi los de 2022, 2023 y 2024, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

La tercera fecha en la que está en el calendario más caliente de la AFA es el próximo 20 de enero, aunque la AFA tiene margen para la entrega hasta las primeras horas hábiles del 21. De lo que suceda, comenzará a definirse una parte de su futuro.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) AFA

“Si no contesta la AFA la intimación o se niega a dar la información seguramente propondremos (al Ministerio de Justicia) la designación de un veedor contable para que haga la investigación sobre los libros y documentos de AFA y de la Superliga”, dijo Vítolo a este medio.

De todos modos, resaltó que “no se trata de una intervención en la administración ni en el funcionamiento de AFA”. Y detalló: “Es sólo una veeduría informativa para recabar la información de los balances y de las otras cuestiones que le hemos preguntado y que la AFA no ha respondido”.

“De acuerdo con lo que ocurra con la respuesta de AFA y de la Superliga, y de lo que digan los auditores, haremos una nueva evaluación de la situación”, dijo Vítolo.

Al momento de la intimación, la administración mileísta advirtió a la AFA que “la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas, como para sus directivos”.