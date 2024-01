escuchar

Tras el envío del mega DNU del Gobierno al Senado, el Congreso inicia ahora una cuenta regresiva hasta el 19 de enero para dictaminar sobre la ambiciosa iniciativa de desregulación de la economía que firmó el presidente Javier Milei en los primeros días de su mandato. Esto es así porque la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene un plazo de diez días hábiles para emitir dictamen y pasarlo a los recintos de ambas cámaras, que son en definitiva los que validan o rechazan los decretos del Poder Ejecutivo.

La movida de la Casa Rosada dejó picando la pelota en el campo del Congreso. Las miradas están posadas ahora sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien viene demorando la lista de los ocho legisladores que representarán al cuerpo en la comisión bicameral que analizará el DNU. Según pudo saber LA NACION, lo hace porque no quiere concederle cuatro lugares al bloque de Unión por la Patria (UP), como reclama su jefe Germán Martínez, sino que pretende designar a solamente tres kirchneristas.

El libertario riojano corre, en los hechos, detrás de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya comunicó la lista de los ocho senadores que integrarán la comisión bicameral, con una mayoría de cinco legisladores no kirchneristas. La nómina está compuesta por Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (JxC), Juan Carlos Romero (JxC), Carlos Espínola (FdT), Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP) y María Teresa González (UP). La idea del oficialismo es que la comisión sea presidida por el riojano Pagotto.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, al encabezar una sesión del Senado Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

De acuerdo a lo señalado por fuentes legislativas, Pagotto proviene del peronismo riojano de línea menemista y es considerado un antikirchnerista que fue ganando confianza con Villarruel durante la campaña electoral. Como la presidencia de la comisión bicameral le toca este año al Senado, es el candidato más firme para encabezarla en nombre de La Libertad Avanza. Para conseguirlo, deberá contar con el apoyo de legisladores aliados de los libertarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Lo que falta

Por la Cámara de Diputados, en tanto, la disputa pasa por si el kirchnerismo tendrá cuatro representantes en la comisión o tres , como se especula que terminará sucediendo ante la avanzada oficialista de los últimos días, cuando logró constituir cuatro comisiones estratégicas para iniciar el año legislativo dentro del período de sesiones extraordinarias. Los nombres que suenan para tratar el DNU son, por el momento, los de los diputados Oscar Zago (LLA), Hernán Lombardi (Pro), Francisco Monti (UCR), Máximo Kirchner (UP) y Ramiro Gutiérrez (UP).

Zago es el titular del bloque libertario y estuvo a punto de presidir la Cámara de Diputados, en una pulseada que terminó ganando Martín Menem y de la que también participó el macrista Cristian Ritondo. A su vez, Lombardi es uno de los diputados más afines al expresidente Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras que la presencia de Máximo Kirchner en la comisión bicameral que tratará el DNU aseguraría en ese espacio la representación del kirchnerismo. Gutiérrez es un legislador del Frente Renovador de Sergio Massa.

En el plano burocrático, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aún no está constituida este año. Para hacerlo, al menos la mitad más uno de los 16 integrantes deben reunir el quorum y luego elegir a sus autoridades, que son el presidente, el vice y los secretarios del cuerpo. La comisión suele sesionar en uno de los salones del Senado, que podría ser el Azul, lindante con la Cámara de Diputados a través del emblemático salón de los Pasos Perdidos. Luego de esas formalidades, los legisladores tendrán tiempo hasta el 19 de enero para emitir un dictamen.

